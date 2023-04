Juve-Napoli, Tuttosport contro l’arbitro: il giudizio spiazza tutti

Il Napoli ha vinto contro la Juventus grazie al gol di Jack Raspadori: per Tuttosport, l’arbitraggio di Fabbri non è stato positivo

Il gol di Giacomo Raspadori al 93′ ha fatto esplodere la città di Napoli, con i tifosi che si sono riversati in strada per accogliere la squadra di rientro all’aeroporto di Capodichino. Un’ottima prestazione da parte della squadra di Luciano Spalletti, vicino a conquistare il primo scudetto della propria carriera. Una gioia immensa per il tecnico di Certaldo, che più volte nel corso degli anni è andato molto vicino al successo. Stavolta il risultato è a portata di mano: servirà battere la Salernitana e sperare che la Lazio non vinca contro l’Inter.

La Juventus, già dal post-partita, ha recriminato per l’arbitraggio di Michael Fabbri e del VAR Aureliano. Una conduzione di gara che ha portato all’annullamento del gol di Di Maria per fallo di Milik su Lobotka a inizio azione. Senza dimenticare il grave colpo al volto che Gatti ha rifilato a Kvaratskhelia in un autentico raptus intimidatorio. Ma secondo Tuttosport, i bianconeri escono danneggiati dall’arbitraggio.

Juve-Napoli, Vaciago contro l’arbitraggio

Guido Vaciago, giornalista di Tuttosport, sulle colonne del quotidiano ha analizzato l’arbitraggio di Fabbri: “Sofismo arbitrale, Milik infila la gamba tra il pallone e Lobotka. Scontro tra tibie. Non c’è superiorità della primatista, che ieri ha compiuto l’ultimo passo verso uno scudetto meritatissimo. La Juve, anche in base alle scelte di formazione, pensava alle coppe”. In effetti, Massimiliano Allegri ha lasciato inizialmente i migliori giocatori -soprattutto in fase offensiva- in panchina, probabilmente per arrivare al meglio alla sfida con l’Inter di Coppa Italia.

Giocatori entrati poi nella ripresa per vincere la partita, persa al 93′, per un errore in fase difensiva sul lato destro della Juventus. Restano dei dubbi sulla ‘moviola’ di Tuttosport, con Lobotka colpito da Milik in scivolata prima che prendesse il pallone: è stato questo il giudizio di Fabbri sull’episodio quando è stato richiamato al VAR. Un altro episodio che ha portato alle proteste dei bianconeri è successo nel finale nel tentativo di Cuadrado di guadagnarsi un rigore su Juan Jesus.