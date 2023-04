Plusvalenza totale: lascia l’Inter per il suo mentore

Pericolo addio in casa nerazzurra, col tecnico della big che spinge per riavere con sè il suo vecchio pallino: plusvalenza in vista

Un mese, anzi anche qualcosa di più, di autentica passione. Di tensione, attesa, paure e speranze: questo è ciò che aspetta l’Inter nelle prossime settimane. Il club meneghino si gioca il futuro tra la semifinale di ritorno di Coppa Italia, ormai alle porte, il rush finale di campionato per un posto nelle prime quattro e soprattutto, pensando anche all’immaginario del tifoso, la doppia semifinale di Champions contro i rivali cittadini del Milan.

In tutte le occasioni sopraelencate, considerando anche la squalifica di Handanovic che era stato designato come portiere in Coppa Italia, a difendere i pali della Beneamata ci sarà Andre Onana, l’estremo difensore camerunese che ha scalzato defintivamente lo sloveno dal ruolo dopo la sconfitta interna contro la Roma in campionato, datata 1 ottobre. Dopo qualche titubanza iniziale l’ex Barcellona ha conquistato una volta per tutte la fiducia dell’ambiente nerazzurro. Le grandi prestazioni sfoggiate soprattutto in Champions League hanno garantito all’Inter un finale di stagione in cui ancora tutto è in ballo. In cui ancora è tutto possibile.

Il mentore all’assalto di Onana: pronti 35 milioni

Forse dalle parti di Manchester – dove, sponda Red Devils, Erik ten Hag sta dirigendo lo United con alterne fortune – non serviva avere queste prove aggiuntive sul valore del portiere africano. Il tecnico olandse conosce infatti Onana molto bene, avendolo già allenato ai tempi della comune esperienza all’Ajax. Considerando che il titolare del club britannico, David De Gea, pare rientrato nel periodo, non il primo a dire il vero, delle indecisioni e degli errori, l’allenatore starebbe facendo un pensierino per il suo vecchio pallino. Un’operazione fattibile economicamente per le casse del ricco sodalizio inglese.

Approfittando della scadenza di contratto dell’ex Atletico Madrid, sul quale ad ogni modo lo United potrebbe esercitare la clausola di rinnovo per un ulteriore annata, ten Hag avrebbe rotto gli indugi. Via De Gea, dentro Onana. L’operazione, che potrebbe aggirarsi intorno ai 35 milioni, garantirebbe all’Inter una plusvalenza da leccarsi i baffi. Giova infatti ricordare che il camerunese è arrivato a Milano a costo zero la scorsa estate.

La dirigenza meneghina riflette sull’offerta anglo-olandese. Qualora la squadra centrasse i suoi obiettivi europei, probabilmente non ci sarebbe bisogno di vendere un big come il portiere. Ma se, e comunque è un’ipotesi concreta, l’undici di Inzaghi fallisse l’appuntamento con la Champions League, qualcuno potrebbe o dovrebbe andar via. In quest’ultimo caso Onana sarebbe tra i primi della lista.