“Raptus e condotta violenta”: Juve-Napoli, errore clamoroso del VAR

Il Napoli ha battuto la Juventus all’Allianz Stadium grazie a Raspadori, ma ieri c’è stato un grande errore del VAR

Giacomo Raspadori ha consegnato la vittoria al Napoli in casa della Juventus con un gran bel gol, finalizzato dopo un’ottima azione costruita da Zielinski ed Elmas. I tre punti raccolti ieri a Torino hanno fatto iniziare una grande festa in città, con i tifosi ad accogliere i giocatori all’aeroporto di Capodichino. La prestazione dei ragazzi di Luciano Spalletti è stata molto valida, sotto tutti i punti di vista, con diversi gol sfiorati soprattutto nella ripresa con Victor Osimhen.

Ci sono però alcune situazioni arbitrali che hanno fatto storcere il naso a parecchi tifosi. Su tutti, la grave manata di Gatti nei confronti di Kvaratskhelia nel primo tempo. L’arbitro Fabbri non ha fischiato il fallo, ma ha fermato il gioco per soccorrere l’attaccante georgiano. E il VAR ha ritenuto non ci fossero gli estremi per punire il difensore bianconero, che le telecamere hanno beccato alle prese con un cambio d’espressione al momento del colpo dato.

Juve-Napoli, grave errore del VAR su Gatti

L’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport si sofferma sul colpo di Gatti a Kvaratskhelia: “Raptus evidenziato dall’espressione facciale del difensore che si scuserà in seguito, che andava sanzionato. E’ una manatona e non un pugno, ma va comunque sanzionato perché si tratta di condotta violenta. Il VAR, dunque, avrebbe dovuto richiamare l’arbitro all’On Field Review. Colpire o tentare di colpire chiama il cartellino rosso”. Parole chiare, che sintetizzano a dovere l’errore di Aureliano al VAR dopo che Fabbri non ha visto l’intervento del difensore della Juventus, con Kvara rimasto a terra diversi minuti.

La partita è stata particolarmente dura, ricca di contrasti che poi sono sfociati in veri e propri falli e con delle scintille verso la fine della partita. Juve-Napoli è sempre un match particolare, i protagonisti in campo lo sanno bene. Nel frattempo, per la mancata espulsione di Gatti, i social sono impazziti chiedendosi il mancato motivo dell’espulsione. Ma al di là dell’episodio, il Napoli si gode il primato in attesa dell’aritmetica vittoria dello scudetto.