Solo un filo la copre: Sara Croce lascia tutti di sasso

Sara Croce sconvolge il web con uno scatto che mette in evidenza le sue curve più suadenti in purezza: una visione che incendia l’atmosfera

Nei suoi pochi ma già intensissimi anni di carriera ad alto livello, Sara Croce ci ha abituato piuttosto bene. Una bellezza decisamente non comune e che conquista al primo sguardo. La modella e showgirl pavese è una delle bellezze emergenti che maggiormente stanno facendo sognare gli ammiratori.

La sua presenza si è affermata nella mente e nel cuore dei fan senza più uscirne. E per lei gli applausi sono una garanzia, semplicemente scontati: davvero difficile resisterle. La splendida Sara si è fatta ammirare sul piccolo schermo prima come Madre Natura a Ciao Darwin e poi come Bonas ad Avanti un Altro. In entrambi i programmi condotti da Paolo Bonolis ha lasciato un segno profondissimo con la sua eleganza seducente.

Sara Croce: lato A scoperto, curve da infarto

L’addio al quiz show di Canale 5 la scorsa estate ha rappresentato una grossa delusione per chi, ogni giorno, attendeva con ansia solo di vederla in onda. Ma per Sara era arrivato il momento di un deciso salto di qualità. E così, dopo averla vista nel salotto buono della tv italiana, il Maurizio Costanzo Show, stiamo assistendo anche al suo decollo della carriera come modella. Gli scatti condivisi su Instagram arrivano da tutto il mondo: dagli Stati Uniti, da Parigi e altro ancora. Il nome e il volto di Sara, presto, saranno dovunque.

E gli scatti spettacolari che lei condivide con i suoi fan non ci deludono mai. Come in occasione di uno degli ultimi post, che ha lasciato davvero tutti senza fiato. Con una sola bretellina a coprirla, Sara mette in mostra il suo generoso lato A. Curve avvolgenti che non possono certo lasciare indifferenti, una visione ipnotica e super provocante che ottiene l’ovvio risultato di attirare fan da tutto il web ed esaltare la propria beniamina a suon di like e commenti carichi di adorazione. La reazione dei suoi fan infatti è facile da prevedere: hanno ovviamente apprezzato tutti, soprattutto i maschietti, ma non mancano donne che sottolineano la bellezza di Sara. Che ogni volta riesce a superarsi, e l’attesa per i prossimi scatti già cresce.