Tacchi da capogiro: studi Sky ai piedi di Melissa Satta

La bella conduttrice è apparsa più radiosa che mai negli studi dell’emittente che ospita il suo programma: look mozzafiato

“Voi parlate pure, che io rispondo così: con la professionalità e con la bellezza“. Se avese voluto parlare fuori dai denti – come comunque ha fatto nei giorni scorsi – forse Melissa Satta avrebbe usato queste parole per risponder a tutti quelli che negli ultimi tempi l’hanno criticata aspramente. Per una frase infelice? No. Per una gaffe irrimediabile? Nemmeno. Per molto meno.

Com’è noto l’ex Velina è la compagna ormai da qualche tempo di Matteo Berrettini, uno dei tennisti di punta del nostro movimento. Il caso – perchè di caso si tratta – vuole che da quando i due hanno annunciato ufficialmente la loro unione, l’atleta romano stia incontrando diverse difficoltà nel circuito. Vittima per la verità più di problemi fisici, tanti, e di sfortuna, parecchia, Berrettini è scivolato al numero 22 della classifica mondiale.

Il torneo di Monte Carlo che avrebbe potuto segnare la sua rinascita si è chiuso amaramente al secondo turno. ‘Lesione agli addominali’, la diagnosi: il romano è perfino in forte dubbio per gli Internazionali d’Italia, che prenderanno il via l’8 maggio. Ma cosa c’entra tutto questo con Melissa, che tra l’altro nel Principato era in tribuna col figlio a fare il tifo per lui? La risposta è nel veleno social gettato sulla showgirl negli ultimi giorni.

Melissa Satta più bella che mai: zittiti i detrattori

Sono stati diversi gli utenti che hanno accusato la 37enne nativa di Boston di essere la causa primaria del crollo di Berrettini nel ranking ATP. Un’accusa quasi comica, che in ogni caso Melissa non ha lasciato cadere nel vuoto. Rispondendo per le rime a quelli che lei stessa ha definito ‘leoni da tastiera’, la conduttrice di Goal Deejay ha poi incassato anche l’orgogliosa difesa della sua persona messa in atto dal suo compagno, nonchè la solidarietà di gente come Fiorello e Fabio Caressa, ‘collega’ di redazione a Sky.

Proprio negli studi dell’emittente satellitare Melissa si è presentata sfoggiando un vertiginoso tacco sotto dei jeans larghissimi che comunque non nascondono le sue bellissime gambe. Il tutto accompagnato da un look sbarazzino, fresco, che potrebbe permettersi una 25enne, al massimo. Eppure addosso a lei tutto sembra cucito perfettamente.

Melissa non sembra affatto turbata dal vortice di polemiche che l’hanno coinvolta e che, per chi non avesse seguito da vicino le vicende del Berrettini tennista, si sono innestate su delle vecchie critiche, portate avanti anche da ex glorie del tennis Azzurro, a Matteo. Che negli ultimi tempi è salito alla ribalta del mondo della pubblicità prestando il suo nome e il suo volto a tante collaborazioni. Ecco, in questo contesto Melissa per qualcuno sarebbe la ‘distrazione’ finale per la carriera del romano. A noi sembra solo una bellissima e validissima professionista.