Zakaria porta il bomber: la Juve ha detto sì

La Juventus ha già pronta la strategia per regalare ad Allegri l’attaccante: decisione presa, arriva grazie a Zakaria

Non è stato un turno di campionato felice per la Juventus di Massimiliano Allegri che all’Allianz Stadium ha capitolato nei minuti finali contro il Napoli.

La rete di Raspadori ha concesso agli azzurri di avvicinarsi in maniera importante all’aritmetica conquista del terzo scudetto della storia partenopea. E per la ‘Vecchia Signora’, ora come ora, non resta che leccarsi le ferite con la speranza di fare quanti più punti possibili per mantenere distanti Milan ed Inter nella corsa ad un posto Champions. I bianconeri, infatti, attendono con ansia il riesame del caso plusvalenze che mesi fa aveva portato alla penalizzazione – poi annullata nei giorni scorsi – di 15 punti nella classifica di Serie A. Quello che attenderà la squadra di Allegri sarà un mese carico di impegni e di verdetti: dal campionato, come detto, passando per la Coppa Italia ma anche e soprattutto l’Europa League.

Perchè Allegri ha tutta l’intenzione di provarci fino alla fine ha conquistare un trofeo, con il Siviglia come prossimo grande ostacolo per la squadra di Torino. Le attenzioni, quindi, sono adesso rivolte tutte o quasi al calcio giocato: ma a partire da giugno, il chiodo fisso sarà sicuramente il prossimo calciomercato estivo. Una sessione, che riaprirà ufficialmente il 1 luglio 2023, all’insegna della rivoluzione per i colori bianconeri.

La Juve ‘ringrazia’ Zakaria: ecco il centravanti

A partire dall’attacco, reparto che non ha mai visto un vero e proprio ‘padrone’ quest’anno, con Vlahovic deludente quasi in ogni salsa. Anche col Napoli, il serbo è partito dalla panchina subentrando solo al 90′ al posto di Milik. Ed è così che certezze non ve ne saranno, anche se una decisione per il reparto avanzato potrebbe farsi sempre più concreta grazie al destino di Denis Zakaria.

Il centrocampista svizzero, sotto contratto con la ‘Vecchia Signora’ fino al 2026 ma attualmente in prestito al Chelsea, non rientra minimamente nei piani di Allegri. E grazie a lui, che i ‘Blues’ non riscatteranno, potrebbero giungere buone notizie in attacco. Chi segue ormai con costanza Zakaria è l’Olympique Marsiglia che potrebbe farsi avanti e trattarne l’acquisto durante l’estate. I francesi avrebbero in mente una soluzione che sarebbe decisamente gradita sia alla Juventus che allo stesso Allegri. Arrivare all’acquisto di Denis Zakaria ma a due condizioni. La prima è che l’ex Borussia Monchengladbach venga valutato non più di 25 milioni complessivi – il Chelsea tra prestito e riscatto ne avrebbe dovuti spendere 31, bonus esclusi.

La seconda condizioni, che alla Juve farebbe molto piacere, è l’inserimento di Arkadiusz Milik nella trattativa. Il centravanti polacco può quindi essere la primissima conferma per Allegri in vista del prossimo anno. Il diritto di riscatto dell’ex Napoli è fissato a 7 milioni più bonus: una cifra che andrebbe quindi scalata dei 25 per l’acquisto di Zakaria. Grazie allo svizzero, diretto a Marsiglia, la Juventus potrebbe quindi puntare per diverse stagioni ancora su Milik in attacco.