Barcellona, gesto orrendo in campo: lo svela il video

Brutto episodio dal punto di vista etico durante Barcellona-Crystal Palace Under 16, il video lo incastra

Il calcio oltre a regalare emozioni dal punto di vista della bellezza dei gesti tecnici e dei risultati dovrebbe anche essere un esempio di sportività e comportamenti corretti. Questo soprattutto tra i giovani, con la parola Fair-Play inserita dalla UEFA in sempre più ambiti e soprattutto nelle competizioni giovanili, dove si formano i calciatori del domani e quelli che calcheranno i palcoscenici europei in futuro.

Nonostante gli sforzi però non sempre le cose vanno per il verso giusto e ogni tanto possiamo assistere a delle furbate che portano a dei vantaggi all’atto pratico, ma che dal punto di vista etico e dell’integrità morale sono ben poco gratificanti. A proposito di immagini che non vorremmo vedere. Durante il match tra Barcellona e Crystal Palace della categoria Under 16, nell’ambito del MICFOOTBALL 2023, abbiamo visto un qualcosa che ha lasciato più di qualcuno di stucco, mentre qualcuno ha invece applaudito alla furbizia.

Siamo sul risultato di 2-0. L’entrata di un attaccante del Crystal Palace su un difensore del Barcellona è irruenta e porta a un fallo con giallo. Il ragazzo azulgrana sembra anche essersi infortunato e quindi il gioco si interrompe per l’intervento del medico della squadra di casa. Fin qui sembra tutto normale, un qualcosa che vediamo spesso sui campi di calcio a tutti i livelli e che non sorprende. Ma poi succede l’impensabile…

Un gol in circostanze poco onorevoli

Per il gran caldo i giocatori del Crystal Palace approfittano dell’interruzione per andare a bere. Il portiere del Barcellona Jordi Saucedo se ne accorge e fa cenni al medico e ai compagni. Lui e il giocatore, che all’apparenza faceva fatica a continuare, escono velocemente dal terreno di gioco.

Il gioco riparte improvvisamente, lancio lungo per Shane Kluivert, figlio della leggenda Patrick e fratellastro del giocatore della Roma (in prestito al Valencia) Justin. La punta si invola a campo aperto e insacca a porta sguarnita, mentre gli inglesi tentano di tornare in campo alla disperata, non riuscendo ad evitare il peggio.

L’arbitro al momento della battuta della punizione non ha fatto cenni e quindi è tutto buono, per l’esultanza del Barcellona. Qualcuno nello stadio esulta effettivamente, dall’altra parte qualcun altro è un po’ perplesso. Durante i festeggiamenti poi Kluivert fa ampi gesti verso la panchina e va ad abbracciare il resto del gruppo per celebrare l’applicazione di questo “schema”.

Una celebrazione abbastanza eccessiva viste le modalità con cui ci si è andati a prendere quel gol, contro un avversario per giunta già in netta difficoltà e all’atto pratico anche inferiore per tasso tecnico alla cantera spagnola. Per la cronaca infatti la gara terminerà addirittura con il risultato di 4-0. Ovviamente un gol è un sempre un gol e più di qualcuno sui social lo ha sottolineato, ma ogni tanto forse bisognerebbe chiedersi se ha senso andare a cercare astuzie, specie se si è già in pieno controllo della situazione.