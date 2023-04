Calciomercato Napoli, arriva la smentita: “Non è un’esigenza…”

Arrivano smentite sul calciomercato del Napoli: nelle ultime settimane erano insistenti le voci su un colpo argentino

Il Napoli si appresta a vincere il terzo scudetto della sua storia, in una stagione incredibile e dominata dalla prima giornata di campionato. Poi sarà tempo di programmare per la prossima estate, con alcuni nodi da sciogliere sul mercato. Ci sono dei giocatori con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024, come Piotr Zielinski e Hirving Lozano. In caso di mancato rinnovo, dovranno partire per evitare di essere persi a parametro zero com’è già capitato in passato con Mertens e Insigne.

Possibili anche le partenze di Min-Jae Kim, che ha una clausola rescissoria, e di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano è in scadenza 2025 e il Napoli non vuole portarlo a un anno dalla scadenza abbassandone il prezzo. Una situazione molto particolare con Giuntoli che avrà tanto lavoro da fare. Nelle ultime settimane sono insistenti le voci che vedono il ds del club partenopeo forte su Thiago Almada, trequartista argentino che veste la maglia dell’Atlanta United.

Napoli su Almada, la smentita di Venerato

Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ha parlato ai microfoni di ‘1 Football Club‘, trasmissione in onda su ‘1 Station Radio’: “Certamente qualche agente ha proposto Thiago Almada al Napoli, che non lo prenderà. E’ un trequartista puro ideale per il 4-2-3-1 e non è un’esigenza per il club, che cerca più un giocatore adatto a fare la mezzala”. Parole chiare, visto che a centrocampo possono verificarsi gli addii di Ndombele, per esempio, ma anche di Demme oltre a capire quale sarà il futuro di Zielinski.

Thiago Almada è campione del mondo con l’Argentina, al momento dopo l’esperienza in patria è all’Atlanta United e vorrebbe provare il grande salto in Europa. Non sarebbe semplice acquistarlo dal club nordamericano e secondo Venerato, il suo futuro non sarà al Napoli. C’è da dire che nel corso della sua carriera si è contraddistinto anche come un buon esterno offensivo e quindi potrebbe rientrare nel terzetto offensivo di Spalletti.