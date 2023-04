Federica Nargi, maglia aderente: la spiaggia ai suoi piedi (FOTO)

Federica Nargi regala ai suoi fan altri scatti da capogiro, una giornata in spiaggia diventa speciale con una visione da urlo

Ci sono bellezze di fronte al cui fascino resistere è una missione semplicemente impossibile, per chiunque. Una di queste è certamente Federica Nargi, che rappresenta per il pubblico una delle beniamine di riferimento.

La modella e showgirl romana è un concentrato di sensualità davvero micidiale, una vera e propria icona di femminilità che lascia sempre il segno. Gli applausi che raccoglie nelle sue apparizioni sono una costante, ormai non c’è più da stupirsi.

Federica Nargi, bellezza al top sempre e comunque: impareggiabile

Del resto parliamo di una delle veline di Striscia La Notizia più amate di sempre. La coppia che ha composto con Costanza Caracciolo, nel quadriennio dal 2008 al 2012, ha scritto pagine di storia del popolare tg satirico.

Che il fascino di Federica fosse fuori dal comune si era capito quando, nella ‘finale’ per entrare nel programma, riuscì ad avere la meglio su una come Cristina Buccino. Già questo, diceva molto. E in questi anni la sua bellezza ed eleganza ci hanno conquistato sempre più. Anche una volta uscita dal programma di Antonio Ricci, ha continuato ad essere seguita con grande affetto e partecipazione dai fan, inevitabilmente.

Oggi, Federica è una delle modelle più richieste e un personaggio a 360 gradi, con una notorietà anche sui social totale. Oltre quattro milioni di followers su Instagram, i fan più accaniti non si perdono un solo aggiornamento. E lady Matri, ovviamente, non si fa pregare nell’elargire immagini che lasciano a bocca aperta.

Federica Nargi, l’estate sta arrivando e lei è già in formissima: dettaglio ravvicinato da sogno

Molti i momenti della sua vita che Federica ama condividere con gli ammiratori. Anche quelli di relax, come la giornata in spiaggia che si è concessa insieme a parenti e amici.

Sul litorale romano, Federica si gode una splendida giornata di sole e va incontro alla bella stagione e all’estate che certamente la vedrà protagonista assoluta. La visione ravvicinata del top aderente non può lasciare indifferenti. Ma del resto chi segue Federica con attenzione, sa che sulla sua prova costume non potevano esserci dubbi. E ci prepariamo, dunque, a perderci, prossimamente, in una serie di scatti che alzeranno all’inverosimile le temperature.