Federica Nargi, weekend di fuoco: cos’ha preparato per Matri

Federica Nargi sorprende il suo Alessandro Matri e anche tutti i suoi fan: ecco cosa ha fatto per il weekend la showgirl

La meraviglia che Federica Nargi riesce a destare sempre e comunque negli occhi dei suoi ammiratori è grande e smisurata. Non è una novità e non dovremmo essere più sorpresi, viste le continue dimostrazioni di fascino ed eleganza che ci ha già impartito in questi anni, ma ogni volta siamo di fronte a uno spettacolo che non può certamente lasciare indifferenti.

Federica è ormai una delle bellezze più iconiche in assoluto in Italia ed è difficile trovare qualcuno che non resti sempre profondamente colpito dalla sua soave eleganza. I suoi scatti in giro per la rete sono sempre da applausi, uno meglio dell’altro.

Federica Nargi, anche quest’anno è la protagonista assoluta del web: pazzesca

Il fascino e la sensualità di Federica, incredibilmente, sembrano seguire un crescendo rossiniano non venendo mai meno nonostante il trascorrere del tempo. Da ormai tre lustri, la Nargi ruba la scena come e più del primo giorno.

Il suo debutto nel mondo dello spettacolo come velina di Striscia la Notizia fu davvero deflagrante. Un quadriennio memorabile, dal 2008 al 2012, nel popolare tg satirico componendo una coppia di grandissimo successo con Costanza Caracciolo. E da lì, una carriera scintillante come modella e showgirl che l’ha vista affermarsi ad altissimi livelli e imporsi all’attenzione di tutti, entrando di prepotenza nell’immaginario collettivo. Come testimonianza basterebbero gli oltre 4 milioni di followers su Instagram.

Da questo punto di vista, il 2023 di Federica è già memorabile, con numerosi scatti già entrati nella leggenda. Immagini che promettono davvero molto bene per il prosieguo, come quelle in costume che si preparano a spopolare in estate. Ma c’è anche molto altro.

Federica Nargi, il dettaglio ravvicinato è divino: con una scollatura così c’è da perdere la testa

Anche una come Federica, ogni tanto, ha bisogno di fermarsi e rilassarsi un po’. E lo scorso weekend ha mostrato ai suoi fan quali erano i suoi ‘programmi’.

Un inizio di fine settimana che si presentava all’insegna della sua sensualità esplosiva, con tanto di canotta intima leopardata ed orlo in pizzo. Contenente a fatica la vertiginosa scollatura della Nargi, ammiccante e seducente come in ogni suo scatto. Una visione che è diventata virale attirando like e commenti entusiasti a tutto spiano. Avrà gradito certamente anche Matri, compagno di Federica.