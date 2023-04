Georgina Rodriguez, workout infernale: lato B da urlo

La fidanzata di Cristiano Ronaldo stupisce i fans con il suo fisico mozzafiato: l’allenamento mostra delle forme da urlo!

Georgina Rodriguez è nota per essere una grande sostenitrice della causa della palestra e quando può riesce a dedicarsi pienamente alla cura del proprio fisico. La vicinanza ad uno dei più grandi atleti degli ultimi anni porta sicuramente a questi benefici.

La bella argentina sembra essersi calata perfettamente nella realtà dell’Arabia Saudita e, mentre il compagno gioca con la maglia dell’Al Nassr, si diletta tra palestra e cura per il corpo. Georgina ha un fisico spaziale, sembra letteralmente scolpito nel marmo, ma nonostante tali risultati continua a dedicarsi tantissime ore in palestra tra sollevamento pesi, tapis roulant e tanto altro. E i fans non possono che ammirare i risultati di tutte queste ore spese in palestra.

Georgina, lato B da urlo

Più volte Georgina Rodriguez ha dichiarato di considerare il compagno Cristiano Ronaldo un vero e proprio personal trainer. Il campione portoghese è noto infatti per essere un grande salutista e amante del lavoro in palestra. Negli ultimi anni, malgrado l’età più giovanissima, l’attuale punta dell’Al Nassr è riuscita a mantenere un fisico di altissimo livello che in campo gli dà moltissime soddisfazioni.

Georgina invece ovviamente non ha la pretesa di diventare un’atleta, ma chiaramente segue pedissequamente i consigli di Cristiano in modo da migliorare giorno dopo giorno, ora dopo ora, per scolpire sempre più il proprio corpo. In palestra si diletta in vari esercizi, ma i suoi preferiti sembrano essere quelli dedicati a tonificare i glutei. Di recente Georgina ha postato un video decisamente piccante nel quale mette in mostra le sue incredibili forme: i fans sono rimasti senza parole!

Georgina Rodriguez negli ultimi anni ha vissuto in vari luoghi (Madrid, Torino e Manchester) e girato il mondo assieme a Cristiano e ai cinque figli. Dopo aver abbandonato Manchester e l’Europa, ha compiuto il grande salto scegliendo di vivere a Riyad in una realtà come quella saudita che, dal punto di vista dei diritti delle donne, non può definirsi di certo all’avanguardia. Pertanto, i dubbi erano tanti alla vigilia dello sbarco. Tuttavia, si può dire che entrambi i partner si siano calati perfettamente nella nuova realtà del Golfo che sicuramente considera entrambi come portabandiera dell’Arabia Saudita a livello internazionale.