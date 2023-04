Incredibile Messi, c’è già l’annuncio: il finale a sorpresa è realtà

Quella tra Messi e il Paris Saint Germain è una storia ormai giunta al titoli di cosa: l’argentino ha scelto la nuova destinazione.

L’amore tra Lionel Messi è il Paris Saint Germain non è sbocciato e a questo punto, forse, non sboccerà mai. Il campione del mondo con l’Argentina ha avuto a disposizione due stagioni, stando al contratto, per dare la svolta al club francese e regalare ai suoi tifosi una gioia immensa. Peccato, però, che nemmeno la Pulce sia riuscito in quest’impresa.

Per quanto il PSG stia andando bene in campionato, è a +8 dal Marsiglia prima delle inseguitrici, il vero obiettivo del club sotto la guida degli sceicchi era la Champions League. Traguardo che però è sfumato prima del tempo a causa del Bayern Monaco. Nemmeno quest’anno la società transalpina non è riuscita ad andare in fondo nel tanto agognato torneo.

Sembra ormai che Messi abbia finito le chance di fare bene. La sua avventura al PSG rimarrà quindi solo una parentesi. Visto che in estate, quando riaprirà i battenti il calciomercato, l’iconico numero dieci dei tempi moderni si trasferirà in un nuovo club. La prossima destinazione della Pulce appare ormai svelata.

Messi, futuro svelato: accordo ad un passo

In questo periodo il Paris Saint Germain ha concesso alcuni giorni liberi ai suoi giocatori ed è qui che Messi ha approfittato del momento per fare visita a quello che sarà il suo prossimo club. Di recente, infatti, il fenomeno sudamericano è stato avvistato in Spagna.

Più precisamente a Barcellona dove è atterrato con tutta la famiglia al seguito e ben quindici valigie. Un po’ troppe per una semplice vacanza. Stando a quanto riportato da Sport, il suo ritorno al Barça sembra ormai questione di giorni.

L’ufficialità, tuttavia, non avverrà prima della scadenza del contratto che lega Messi al PSG prevista per fine giugno prossimo. Una volta svincolato il Barcellona e il calciatore potranno dare la lieta notizia. Messi non si è trovato bene al PSG e, paradossalmente, i tifosi non si sono trovati bene con lui.

Sostenitori che si sono anche concessi il lusso di fischiarlo in più di qualche occasione. A questo punto sarà bene lasciare lo scettro di re di Parigi al compagno di reparto Kylian Mbappé. Troppe star in un solo spogliatoio spesso non funzionano.

Il suo ex compagno di squadra è pronto a riabbracciarlo

Chi sarà felicissimo di riabbracciare il fantasista argentino, risponde certamente al nome di Xavi. L’ex centrocampista blaugrana ha vinto tutto quando era compagno di squadra di Messi e ora l’obiettivo è tornare a vincere anche da allenatore.

Intanto, dopo la vittoria di misura in campionato contro l’Atletico Madrid, il Barcellona ha messo una serie ipoteca sul titolo di campione di Spagna. Un buon punto di partenza per un club dal potenziale assoluto. Specialmente si guarda alla grande produzione del loro settore giovanile. Messi è pronto per tornare a casa.