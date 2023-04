Inter, svolta improvvisa: l’annuncio fa sognare i tifosi

L’annuncio sull’Inter fa sognare i tifosi: svolta improvvisa per il finale di stagione nerazzurro, nessuno se l’aspettava

Dopo essersi accaparrata l’importantissima qualificazione alle semifinali di Champions League, l’Inter torna a vincere e convincere anche in campionato, dove non trionfava dal lontano 5 marzo. La squadra di Inzaghi, reduce dal pesante ko interno contro il Monza, nell’ultima giornata di Serie A ha invece avuto la meglio sull’Empoli, schiacciato con un netto 3-0 che ha visto come protagonista assoluto Romelu Lukaku.

Il club nerazzurro riprende dunque la corsa per un posto in Champions. Ad oggi, vista la grande concorrenza in essere, è però tutt’altro che scontato. È ora tempo di pensare alla Coppa Italia per Simone Inzaghi, che mercoledì affronterà la Juventus in un match fondamentale per l’accesso ad una finale che potrebbe valere il secondo titolo stagionale.

Qui il tecnico emiliano potrebbe tornare a fare affidamento sulla coppia offensiva formata da Dzeko e Lautaro Martinez, con Lukaku che, dopo l’eccezionale prestazione di Empoli, dovrebbe dunque partire dalla panchina. Proprio il belga è protagonista di un annuncio dell’ultima ora che sta facendo sognare i tifosi nerazzurri.

Inter, l’annuncio su Lukaku fa sognare i tifosi nerazzurri: Caressa non ha dubbi

Tornato a Milano, sponda nerazzurra, dopo un anno disastroso al Chelsea, l’attaccante è stato accolto con un grandissimo entusiasmo da parte di tutta la tifoseria meneghina. Entusiasmo che però ad oggi il classe ’93 sta ripagando solo parzialmente: contro l’Empoli è tornato al gol su azione dopo più di otto mesi (l’ultima volta alla prima giornata contro il Lecce).

Nell’ultimo periodo però la qualità delle sue prestazioni si è alzata notevolmente. Oltre alla doppietta di Empoli, anche le reti in Champions e l’importante rigore trasformato a Torino contro la Juve nella semifinale di Coppa Italia. L’ex Manchester United potrebbe dunque rivelarsi decisivo per il finale di stagione dell’Inter, come affermato anche da Fabio Caressa ai microfoni di Sky Sport.

“Forse noi abbiamo sottovalutato l’infortunio avuto da Lukaku; lo ha limitato molto e forse anche impaurito. Il suo ritorno in questo finale di stagione potrebbe essere più che decisivo. Il gol di Lautaro Martinez – prosegue il giornalista – secondo me è l’immagine della partita, perché questa coppia può essere decisiva in questo finale di stagione. I nerazzurri potranno togliersi grandi soddisfazioni“. Parola ora al campo, con l’Inter che potrebbe completamente stravolgere una stagione ad oggi trascorsa tra alti e bassi.