Juve, l’attacco è pesantissimo: “Non è stato leale”

Prosegue la coda polemica a margine di Juventus-Napoli, furiose contestazioni che sfociano anche sul web: cosa è successo

Juventus-Napoli è ormai una classica del calcio italiano a tutti gli effetti. E come tutte le grandi sfide non fa mai mancare emozioni e discussioni. Il big match di domenica sera allo Stadium entrerà sicuramente nella storia dei confronti tra le due formazioni, per il risultato fondamentale per gli azzurri, vittoriosi per 1-0 grazie alla rete nei minuti finali di Giacomo Raspadori.

E’ un successo che per il Napoli non certifica a livello aritmetico lo scudetto, ma lo avvicina tantissimo. La squadra di Spalletti, infatti, in caso di vittoria contro la Salernitana e di contemporaneo passo falso della Lazio contro l’Inter, si laureerebbe campione d’Italia per la terza volta nella sua storia, con ben sei turni di anticipo sulla fine del torneo.

Juve-Napoli, polemiche arbitrali: Pistocchi ci va durissimo

Una gara che il Napoli ha meritato credendo fino all’ultimo nella vittoria e attaccando con maggiore convinzione. Ma in cui non sono mancati i soliti episodi arbitrali, che hanno acceso i riflettori sulla direzione di gara di Fabbri.

Due in particolare gli episodi da moviola principali. Nel primo tempo, a palla lontana, Federico Gatti ha rifilato un colpo al volto a Khvicha Kvaratskhelia. Il Var Aureliano ha deciso di non richiamare Fabbri per revisionare quanto accaduto. E questo è un chiaro e clamoroso errore perché la violenza del gesto era evidente e meritava l’espulsione.

Polemiche anche nella ripresa. La Juventus era andata in gol con Di Maria ma ad inizio azione c’era stato un fallo non sanzionato di Milik su Lobotka. Questa volta, il Var è intervenuto e dopo aver rivisto l’azione al monitor Fabbri è tornato sui suoi passi.

Il dibattito televisivo e social naturalmente si è infiammato sugli episodi. Da questo punto di vista, non ha usato giri di parole Maurizio Pistocchi, che ha riservato critiche violente agli arbitri coinvolti.

Il giornalista si è scagliato contro il Var Aureliano, che se è stato decisivo in occasione del gol annullato alla Juventus è rimasto colpevolmente silente nella precedente occasione, quella del possibile rosso a Gatti. Il parere di Pistocchi è netto: “Questo uomo qui questa sera ha mancato ai suoi doveri di lealtà e indipendenza di giudizio“.