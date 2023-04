Juve-Napoli non è ancora finita: “È stupido, da ammonizione”

Juve-Napoli continua a far discutere anche due giorni dopo la fine del match. Il duello dello Stadium ha avuto diversi spunti di riflessione, non tutti sereni

I bianconeri sono stati sconfitti da una giocata di Raspadori proprio allo scadere e non hanno accettato di buon grado la sconfitta. Anche le decisioni arbitrali hanno aperto un profondo tema di discussione. A Napoli nel frattempo si festeggia l’imminente Scudetto.

Il big mach della 30° giornata all’Allianz Stadium è andato in giudicato con il risultato di 0-1 in favore del Napoli. La squadra di Luciano Spalletti ha portato a casa una gara davvero molto complicata, imponendo il proprio gioco per larghi tratti del match e trovando la stoccata giusta proprio allo scadere, grazie a Giacomo Raspadori. La scelta del tecnico di Certaldo di puntare su di lui dalla panchina ha ripagato alla grande.

Il gol annullato a Di Maria poteva cambiare gli equilibri, ma il fallo di Milik su Lobotka ha portato al corretto fischio di Fabbri. Altri episodi invece sono stati molto più controversi, come ad esempio il fallo di Gatti su Kvara che doveva essere sanzionato con un cartellino rosso. Il difensore bianconero ha rifilato un pugno in testa al georgiano che è caduto a terra. Nonostante la review di Aureliano al Var, nessuna decisione è stata presa in tal senso, facendo scatenare l’ira dei tifosi napoletani (e dei giocatori in campo).

Juve-Napoli, ancora polemiche: ora l’obiettivo è l’atteggiamento di Cuadrado in campo

Anche altri atteggiamenti sul terreno di gioco non sono andati giù ai partenopei, tutto sommato però bravi a non perdere la calma. Parlando proprio del match di Torino a mente fredda e con qualche ora di distanza, a Radio Radio hanno esposto altri tipi di problemi.

Due pareri autorevoli come quelli di Furio Focolari, ex storico giornalista Rai, e Roberto Pruzzo, indimenticato bomber della Roma scudettata degli anni ’80, si sono scagliati contro Cuadrado.

“Il colombiano ha fatto qualcosa di stupido, è rimasto a terra come un beccamorto – spiega Focolari in diretta -. E’ rimasto 40 secondi giù in area, lasciando campo libero a Raspadori che proprio da quel lato ha poi trovato il gol”.

Pruzzo ha rincarto la dose: “Si butta a terra volontariamente, andava anche ammonito. Poi Szczesny ci mette anche del suo, facendosi passare la palla in mezzo alle gambe”.