Leclerc, addio Ferrari: c’è un dettaglio che apre al divorzio

Charles Leclerc e la Ferrari si allontanano sempre di più, presto le strade potrebbero separarsi definitivamente: ecco come

Nel 2022, non era riuscito a lottare fino alla fine per il titolo mondiale in Formula 1, vedendo scappare Max Verstappen e osservandolo solo da lontano. Charles Leclerc, però, aveva disputato una ottima annata e alla fine aveva raggiunto il secondo posto nella classifica piloti, aiutando la Ferrari a conquistare il secondo posto nei costruttori.

Il monegasco aveva concluso con 3 GP vinti, 4 in tutto per la scuderia contando la vittoria di Carlos Sainz a Silverstone. Sembravano esserci presupposti e basi per costruire bene per il futuro e poterci riprovare. Ma in questo 2023 gli scenari per le Rosse di Maranello sono tornati a essere almeno per il momento piuttosto foschi.

Leclerc e la Ferrari, così non va: urge risalire la china

L’ottimismo per i dati al simulatore della nuova vettura, la SF-23, aveva lasciato qualche perplessità dopo i primi test in pista. Per poi essere spazzato via definitivamente dai risultati delle prime gare, molto negative soprattutto per Leclerc.

Soltanto un settimo posto per lo sfortunato monegasco, in Arabia, con una rottura in Bahrain mentre era terzo e un’uscita di pista non per sua colpa dopo tre curve in Australia. Un po’ meglio se l’è cavata Sainz con un quarto e un sesto posto, ma di sicuro al momento la vettura non è performante e accusa ritardo anche da Aston Martin e Mercedes, oltre che dalla imprendibile Red Bull.

Si spera che dal GP dell’Azerbaigian possano esserci miglioramenti consistenti, ma l’atmosfera per Leclerc si fa sempre più tesa. Con un rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 ancora in ballo, l’addio si avvicina.

Sainz in ‘vantaggio’ su Leclerc, la rivelazione clamorosa sull’addio del monegasco

Un addio che potrebbe avvenire molto presto, secondo quanto rivela a sorpresa Helmut Marko della Red Bull. Questi svela infatti una particolare clausola presente nel contratto di Leclerc.

Alla ‘Bild’, Marko ha dichiarato: “Sainz sta facendo piuttosto bene, Leclerc invece deve iniziare a fare punti. C’è una clausola nel suo contratto che prevede che se poco dopo la pausa estiva non avrà raggiunto un numero minimo di punti, entrambe le parti, scuderia e pilota, potranno rescindere il contratto“. Una separazione anticipata che farebbe rumore, ma che, per come stanno andando le cose, forse non sorprenderebbe nemmeno più di tanto.