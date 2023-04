Mourinho, la beffa dopo il danno: tifosi della Roma scioccati

José Mourinho si lecca le ferite dopo la sconfitta contro l’Atalanta: oltre al risultato negativo, porta a casa altri due infortuni

Piove sul bagnato in casa Roma. Nel momento più duro, complesso, sfiancante di questa stagione, quello in cui si decidono le sorti di quest’annata di alti e bassi, la rosa di Mourinho perde pezzi una gara dopo l’altra.

Se era costata molto cara la sfida di ritorno contro il Feyenoord in Europa League con il ko di Smalling e di Wijnaldum, non è stata meno dura dal punto di vista fisico la trasferta di Bergamo. Mourinho deve infatti fare i conti con altri due infortuni, e adesso il prosieguo della stagione rischia di trasformarsi in una salita ripidissima.

Una vera beffa per lo Special One. Proprio ora che siamo nella fase più calda della stagione. E potrebbe diventare un vero guaio per il tecnico portoghese, alle prese con una lotta Champions davvero complicata e con un doppio confronto in semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen che si preannuncia dispendioso dal punto di vista fisico e mentale.

Proprio in questo momento in cui sarebbero serviti tutti i giocatori al 100% per poter fare un turn over scientifico, Mourinho si trova a fare i conti con una serie di infortuni uno dietro l’altro, problemi che potrebbero trasformarsi in grandi preoccupazioni per il futuro. A Bergamo si sono fermati altri due giocatori importanti, e adesso la prossima sfida con il Milan può diventare un incubo.

Roma, altri due infortunati: Mourinho nei guai

La difesa di Mourinho fa acqua da tutte le parti. Non per i gol subiti, che continuano a rimanere pochi, quanto per i tanti infortuni che stanno affliggendo questo reparto. Dopo Smalling, che salterà sicuramente la gara con il Milan, si è fermato al Gewiss Stadium anche Llorente. Possibile stiramento al flessore della gamba sinistra per lo spagnolo, che potrebbe dover rimanere ai box per parecchio tempo. Una notizia pessima, ma forse non la peggiore della serata bergamasca.

A tenere con il fiato sospeso tutti i tifosi della Roma sono infatti soprattutto le condizioni di Paulo Dybala. Si sa che l’argentino è l’ago della bilancia della squadra giallorossa, che si trasforma letteralmente con la Joya in campo. Ed è per questo che un suo infortunio in questa fase della stagione potrebbe trasformarsi in una “tragedia” sportiva.

Rientrato, ma non al meglio della forma, in tempi brevissimi dopo la sfida con il Feyenoord, l’attaccante ex Juve è uscito dal campo di Bergamo in condizioni non proprio positive, con un fastidio all’adduttore e una caviglia gonfia che tengono con il fiato sospeso i tifosi. La sensazione, ad oggi, è che la sfida con il Milan per lui rimanga almeno a rischio. Dovesse mancare, la gara dell’Olimpico si trasformerebbe nella più ghiotta delle occasioni per gli uomini di Pioli, e in un possibile grande rimpianto per Mourinho e i suoi eroi giallorossi.