Napoli, dopo la Juventus c’è un doppio regalo inaspettato per Spalletti

Il Napoli è a un passo dalla conquista ufficiale dello scudetto, ma manca ancora un ultimo sforzo. Spalletti può comunque sorridere.

Le buone notizie non sono ancora finite per il Napoli, a quanto pare. La vittoria sulla Juventus allo Stadium ha avvicinato rapidamente il club partenopeo allo scudetto, che ormai pare quasi conquistato. Ma per mettere in bacheca questo storico trofeo servirà ancora un sforzo, nel prossimo weekend contro la Salernitana, in un derby campano al Maradona. E in vista di questo incontro, il Napoli potrà contare su un importante apporto.

Con 17 punti di vantaggio sulla Lazio seconda, caduta col Torino sabato scorso, i ragazzi di Spalletti potrebbero laurearsi campioni d’Italia già il prossimo fine settimana. Il clamore in città è molto alto, tanto che per ragioni di ordine pubblico si sta pensando di spostare la partita dalle 15.00 di sabato a domenica sera. Napoli è pronta a esplodere, ma ovviamente lo scudetto è ancora da conquistare sul campo, e serve una prestazione maiuscola della squadra.

Oltre a battere la Salernitana, per ottenere il titolo matematico il Napoli dovrà confidare anche nella non vittoria della Lazio. I biancocelesti sono infatti chiamati a una sfida non semplice sfidando l’Inter a San Siro. Il risultato della squadra di Sarri, però, non è affare di Spalletti, che deve concentrarsi solo sui suoi giocatori e la partita coi granata. Per sua fortuna, l’allenatore toscano ha ricevuto quest’oggi una buona notizia dall’infermeria azzurra.

Napoli sorride: due rientri importanti contro la Salernitana

Nell’edizione odierna de ‘Il Mattino’ si precisa che sabato (o domenica, se ci sarà il rinvio), Spalletti potrà contare anche su due giocatori tornati dall’infortunio. Due ritorni importanti per fare rifiatare i titolari del club partenopeo, in questo finale di stagione. Stiamo parlando di Simeone e Politano, due nomi dell’attacco azzurro, che sta cercando di ritrovare la brillantezza dei mesi scorsi.

Con il ritorno a disposizione di questi due, e il graduale miglioramento delle condizioni di Osimhen, il Napoli torna quasi a pieno organico. Il nigeriano non era infatti al 100% contro la Juventus, ma ha disputato comunque un’ottima partita. E nel finale si è visto rientrare anche Rrahmani, pure lui assente per dei problemi fisici nell’ultimo periodo. Resta invece ancora fuori Mario Rui, il cui rientro in campo è previsto per il 7 maggio contro la Fiorentina.