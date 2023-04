Osimhen-Abraham-Lukaku: clamoroso valzer di attaccanti

Potrebbe aprirsi un interessante scenario di mercato che coinvolgerebbe almeno tre club di Serie A: tutto parte da Victor Osimhen

Tra i grandi protagonisti della straordinaria stagione del Napoli, che dopo la vittoria all’Allianz Stadium contro la Juventus vede lo Scudetto sempre più vicino, c’è senza ombra di dubbio Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano è stato infatti a dir poco devastante con 21 gol in Serie A che gli fanno guadagnare il titolo di capocannoniere del campionato e 5 in Champions League, portando il totale a 26 reti stagionali.

Le grandi prestazioni dell’attaccante azzurro hanno certamente attirato l’attenzione dei maggiori club europei, che sarebbero pronti a spendere cifre folli per assicurarsi le sue prestazioni. Il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto a cedere il suo gioiello per non meno di 150 milioni di euro. In tal caso, però, la priorità assoluta sarebbe trovare un sostituto per quello che, finora, è stato il trascinatore della squadra.

Osimhen dà il via al valzer di punte: Abraham e Lukaku coinvolti

Secondo quanto riporta Sportmediaset, infatti, in caso di cessione di Osimhen, sul quale sarebbe forte l’interesse di molti top club quali Manchester United e Bayern Monaco, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli avrebbe sulla lista svariati nomi di attaccanti militanti in Serie A e non solo. Tra questi ci sarebbero Beto dell’Udinese, ma anche Rasmus Holjund, centravanti norvegese dell’Atalanta che tanto ha stupito in questo campionato, e Victor Boniface, dell’Union Saint-Gilloise.

Il nome di punta, però, sul quale sarebbe forte la preferenza della dirigenza azzurra, sarebbe quello di Tammy Abraham, numero 9 della Roma, sul quale è ancora valida la clausola di recompra da parte del Chelsea. L’addio dell’inglese potrebbe essere anche legato all’arrivo di un nuovo allenatore sulla panchina giallorossa, che potrebbe voler tornare a lavorare con un suo ex pupillo.

I capitolini sarebbero infatti particolarmente interessati a mettere sotto contratto Antonio Conte, recentemente esonerato dal Tottenham e oggetto del desiderio di molti club, in Italia e all’estero. In caso di approdo sulla panchina della Lupa, l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana potrebbe richiedere alla società Romelu Lukaku, sua punta di diamante nelle due stagioni all’Inter culminate con la vittoria dello Scudetto e che sembra in difficoltà nella sua seconda esperienza a Milano. Il belga è ancora di proprietà del Chelsea, che lo ha pagato ben 115 milioni di euro e sicuramente chiederà una cifra importante per lasciarlo andare, ma il richiamo di un allenatore con cui c’è un feeling così forte potrebbe essere decisivo.