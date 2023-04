Pino Insegno, la profezia sulla Lazio che preoccupa: tifosi pronti a tutto

Pino Insegno non ha dubbi e i tifosi sognano in grande, la sua profezia fa impazzire una piazza che sta vivendo una grande stagione

In questa Serie A 2022/2023 il Napoli sta oscurando praticamente qualunque altra squadra coinvolta nella competizione. Non solo i partenopei però stanno facendo qualcosa di straordinario. Nel mezzo delle delusioni delle milanesi e dei problemi patiti dalla Juventus, c’è una squadra che sta andando oltre alle aspettative senza fare rumore. Si tratta della Lazio di Maurizio Sarri.

Le delusioni patite in Europa League e in Conference potrebbero infatti essere presto messe nel dimenticatoio con la qualificazione alla Champions League. La Lazio infatti, anche con la restituzione momentanea dei quindici punti alla Juventus, è attualmente seconda e ha un buon margine di vantaggio dal quinto in classifica.

I biancocelesti non disputano la Champions League da due edizioni, con l’ultima partecipazione che risale alla stagione 2020/2021, con il Bayern Monaco che eliminò agli ottavi di finale la squadra di Simone Inzaghi. Ora i tifosi sognano un grande ritorno e chissà, con il giusto lavoro nelle sessioni estive magari si può puntare addirittura a qualcosa in più. Il lavoro di Sarri si sta facendo sentire e con i giusti tasselli forse anche la parola Scudetto potrebbe non essere proibita.

Pino Insegno si sbilancia, i tifosi sognano

Tanti tifosi vedendo la compagine di Sarri sognano e tra questi ci sono anche grandi nomi. Pino Insegno lo conosciamo tutti, è uno dei personaggi dello spettacolo più noti e grande sostenitore biancoceleste.

L’attore e doppiatore si è così espresso sulla Lazio e sulla stagione che sta vivendo: “Questa Lazio è uno spettacolo. Sarri dice che ognuno deve fare il proprio lavoro divertendosi e la Lazio lo sta facendo”. Poi il pensiero va all’ultimo step, quello più difficile ma anche più ambito: “Il Napoli sta ottenendo qualcosa di assolutamente meritato, peccato ci siano loro, chissà altrimenti cosa sarebbe potuto accadere…”.



Il lavoro di Maurizio Sarri lascia quindi veramente ben sperare per il futuro e soprattutto si vede un gruppo unito e che si diverte, come dimostrato anche dall’abbraccio di tutti i biancocelesti per Marcos Antonio, uno dei giocatori forse che sta deludendo le aspettative, dopo il gol allo Spezia.

Pino Insegno si è poi lasciato andare a una previsione sul futuro: “Andare in Champions League sarebbe un traguardo importante, poi però la cosa fondamentale sarebbe anche costruire una squadra che sia all’altezza. Va mantenuto questo gruppo, aggiungendo 4-5 elementi importanti. Il nostro tifo poi è meraviglioso, come tifoso voglio divertirmi ed è quello che sta accadendo”. Tra realismo e sogni, la Lazio lavora sia per quest’anno che per il domani e chissà che un giorno quanto sta facendo il Napoli non possa essere replicato da qualcun altro…