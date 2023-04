Serie A, doccia gelata: si trasferisce subito in Premier League

La Serie A non potrà contare su un giovane talento per la prossima stagione: stando ai rumors ha già scelto la Premier.

La stagione 2022-2023 sta rappresentando un vero e proprio riscatto per le squadre di Serie A, che sono tornate a dominare la scena in Europa dopo le tante delusioni degli ultimi anni. In Champions League ci sarà una squadra italiana in finale, che verrà fuori dall’euroderby tra Milan e Inter in semifinale.

In Europa League sia la Juventus che la Roma hanno concrete possibilità di accedere all’ultimo atto della competizione regalando una finale tutta italiana a Budapest; infine, in Conference League la Fiorentina dovrà superare l’ostacolo Basilea per centrare la finalissima di Praga.

Tuttavia, nonostante questi ottimi risultati – senza dimenticare la straordinaria cavalcata in Serie A del Napoli di Spalletti, ormai ad un passo dal terzo tricolore della storia del club – la Premier League continua ad essere maggiormente attrattiva per i calciatori di talento, che scelgono di giocarsi le proprie carte nel campionato inglese ‘snobbando’ quello italiano.

Una situazione che si sta nuovamente verificando in questi ultimi giorni, con alcune squadre di Serie A che hanno provato a mostrare un certo interesse per un talentino appena sbocciato ma che probabilmente saranno costrette a rinunciare al colpo. Ma di chi si tratta?

Niente Serie A per il talentino: ha scelto la Premier League

Il giovane calciatore finito nel mirino di molte squadre europee è Luka Vuskovic, 16 anni, difensore centrale dell’Hajduk Spalato, tra i protagonisti del successo dei croati nella semifinale della UEFA Youth League contro il Milan.

Vuskovic ha già totalizzato qualche presenza nella prima squadra dell’Hajduk, ma è nella competizione giovanile (che si è poi conclusa con la sconfitta in finale contro l’AZ Alkmaar) che il 16enne ha messo in mostra tutto il suo valore. Proprio il Milan in questi mesi ha provato a capire se c’erano le possibilità per avviare una trattativa per Vuskovic, che molti paragonano come stile di gioco a Gerard Piqué. Ma l’impressione è che l’offensiva di alcune squadre inglesi sia più concreta rispetto a quella dei rossoneri.

Tra le più interessate c’è il Manchester City, che non dovrebbe avere problemi ad accontentare le richieste economiche dell’Hajduk Spalato: il giocatore è infatti valutato circa 13 milioni e mezzo di euro, una cifra imponente considerando la sua giovanissima età. Stando a quanto riportato anche dal Daily Mail, i Citizens avrebbero offerto 11 milioni di euro ai croati, con un eventuale bonus di altri due milioni. Sul giocatore ci sarebbero anche Liverpool, Chelsea e Newcastle, anche se il City sembra attualmente in vantaggio nella corsa a Vuskovic.

Vuskovic ha debuttato nella massima serie croata appena due giorni dopo aver festeggiato il suo 16esimo compleanno. Il 16enne è stato mandato in campo nel derby contro la Dinamo Zagabria, diventando così il giocatore più giovane ad aver mai debuttato nel campionato croato. Il 16enne è il fratello minore del difensore centrale dell’Amburgo Mario Vuskovic.