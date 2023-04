Spara a zero: “Juve assolta due volte”

Nuove polemiche intorno alla Juve: “Assolto due volte”, i tifosi sono furiosi. Cosa è successo

La Juventus scenderà in campo al “Giuseppe Meazza” per il match di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Si ripartirà dall’1-1 dell’andata, ragion per la quale gli uomini di Max Allegri per accedere in finale devono per forza vincere.

Impresa non semplice per due motivi: per il valore dell’avversario, reduce da un 3-0 secco di Empoli, e per le difficoltà dell’ultimo periodo. I bianconeri infatti hanno perso le ultime tre partite di campionato, striscia che non si verificava dalla stagione 2010-11 quando sulla panchina bianconera sedeva Gigi Del Neri. Eppure, a tenere banco sono sempre le questioni giudiziarie in cui è coinvolto il club bianconero. In proposito, a rinfocolare le polemiche è stato il giornalista Massimo Zampini.

Massimo Zampini spara a zero

Intervenuto a “Pressing”, trasmissione calcistica in onda su Italia 1, Zampini, di nota fede bianconera, nella sua appassionata arringa si è lasciato scappare che la Juventus è “stata assolta due volte“. In pratica, ripercorrendo le tappe della vicenda processuale del club bianconero, dalla penalizzazione di 15 punti all’accoglimento del suo ricorso da parte del Collegio di Garanzia del Coni, Massimo Zampini si è espresso in maniera piuttosto netta scatenando i tifosi di tutta Italia.

In effetti, per fare chiarezza, la restituzione dei 15 punti è “sub iudice”, nel senso che la c.d. “Cassazione” dell’ordinamento sportivo, il Collegio di Garanzia del Coni, ha accolto il ricorso juventino con rinvio “alla Corte Federale di Appello perché rinnovi la sua valutazione”. Dunque, in attesa della nuova valutazione della Corte Federale d’Appello sono stati restituiti alla Juventus i 15 punti che le erano stati tolti. Questo è quanto dispone la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, per cui ogni altra interpretazione, oltre che arbitraria e fuorviante, è anche “pericolosa”. Si rischia, infatti, di accendere ulteriormente gli animi in vista di un’estate che si preannuncia caldissima sul fronte giudiziario per il club bianconero.

Intanto Allegri dovrà lavorare sulla testa dei suoi giocatori e prepararli al meglio per questo importante finale di stagione. I bianconeri, infatti, sono in semifinale di Coppa Italia e in semifinale di Europa League. La possibilità di alzare un trofeo europeo rende questo burrascoso anno molto più interessante. I tifosi sperano di vincere almeno una delle due coppe, con la consapevolezza che questa squadra in campionato può e deve fare di più.