Wanda Nara, mai vista così: bomba negli studi di Masterchef

Wanda Nara non delude mai le aspettative dei fan e si presenta sempre con look audaci e provocanti: negli studi di Masterchef da’ spettacolo

La classe, l’eleganza e la sensualità non si insegnano, ma in molti casi sono innate. E’ sicuramente il caso di Wanda Nara, un personaggio che abbiamo imparato ormai a conoscere nelle sue moltissime sfaccettature. Con dei punti fermi che ritornano sempre.

L’imprenditrice e showgirl argentina, da anni, è una delle presenze femminili irrinunciabili per gli appassionati di calcio, rappresentando forse la wag per eccellenza dei nostri giorni come compagna di vita di Mauro Icardi. Il suo fascino irresistibile è un marchio di fabbrica che non lascia indifferenti e che però Wanda sa esibire sempre in nuove declinazioni.

Wanda Nara, la camicetta si apre e mostra la meraviglia: ancora spettacolo su Instagram

Come sappiamo, la prorompente argentina non si tira mai indietro di fronte a nuove sfide. Queste possono riguardare la sua vita privata, come quella professionale. E dopo essere stata giurata dell’edizione argentina del Cantante Mascherato, la stiamo ammirando anche in una nuova veste.

E’ lei infatti la presentatrice dell’attuale edizione di Masterchef Argentina. Il celebre programma di cucina, in tutti i paesi in cui è stato esportato, è uno dei programmi di intrattenimento di punta. E il tocco di Wanda si avverte anche in questo.

La sua conduzione sta riscontrando apprezzamento generalizzato, da parte dei telespettatori e non solo. Anche alcuni concorrenti hanno dichiarato di essere stati favorevolmente colpiti dalla 35enne, che oltre a una grande presenza scenica manifesterebbe anche notevole umanità ed empatia.

Come sempre, poi, non possono mancare i momenti in cui a essere posto in risalto sia il fascino esplosivo di Wanda, una vera e propria garanzia. E anche stavolta, la beniamina di tutto il web non si smentisce affatto.

Tra gli scatti negli studi del programma e pubblicati su Instagram, questo è piuttosto esemplificativo. La visione in camicetta sbottonata lascia a dir poco il segno, un dettaglio provocante che risalta in primo piano e accende, al solito, la passione e la fantasia degli ammiratori. I suoi quasi 16 milioni e mezzo di followers, sentitamente, ringraziano e rispondono come sempre a suon di like e messaggi di adorazione.