Caos dopo Atalanta-Roma: il post che fa infuriare i giallorossi

Nel posticipo dell’ultima giornata di Serie A è arrivata una grande vittoria casalinga per l’Atalanta contro la Roma, ma un post ha fatto infuriare i romanisti

La squadra allenata da Gian Piero Gasperini aggancia la corsa al quarto posto, in una stagione che non sembrava essere ottima fino a metà per la squadra bergamasca a tinte nerazzurre.

La lotta per il quarto posto in Serie A era già affollata dato che comprende Lazio, Juventus, Roma, Milan e Inter per soli tre posti dato lo Scudetto, ormai conquistato, dal Napoli di Luciano Spalletti. Dopo il posticipo tra l’Atalanta e la Roma, però, in questa lotta si è aggiunta anche la squadra di Gian Piero Gasperini che dista solo due punti dall’Inter di Simone Inzaghi.

Atalanta-Roma, Marten De Roon contro la Roma?

La vittoria per 3-1 dell’Atalanta nei confronti della Roma, come detto, ha creato grande felicità nell’ambiente bergamasco, che ha potuto riagganciare in pieno la lotta per la Champions League. Un calciatore nerazzurro, però, ha fatto letteralmente infuriare tutti i tifosi della Roma dopo la partita.

Stiamo parlando del centrocampista olandese Marten De Roon che, con un post su Instagram, ha voluto riaccendere la grande rivalità che c’è tra la città di Rotterdam e quella di Roma: “Quando hai origini di Rotterdam e batti la Roma”, con una piccolissima coppa dell’Europa League legata al dito. Un post che non è piaciuto nell’ambiente capitolino, che si è riversato contro il giocatore olandes. Già in passato fu protagonista di altre situazioni simili sui social network.

Grande scalpore nel corso del match tra Atalanta e Roma è arrivato anche nei minuti finali dopo uno scontro di gioco molto violento. Siamo al minuto 92, infatti, con l’attaccante giallorosso Paulo Dybala in protezione di palla, fino all’arrivo di José Palomino che la scaraventa lontano con intervento molto deciso.

La Roma chiede il cartellino rosso per un intervento che è sembrato molto brutto ma il direttore di gara opta per il giallo. Un altro episodio che ha fatto arrabbiare i tifosi e non solo. Con la moviola post-gara, però, si è stabilito come l’intervento molto brutto del difensore dell’Atalanta poteva portare a un brutto infortunio per la stella argentina della Roma, ed era assolutamente punibile con il cartellino rosso. L’odio dei tifosi romanisti si è riversato contro Palomino sui social, bersagliato da commenti beceri e vergognosi.