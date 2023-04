Firma ad un passo, la decisione è presa: resta all’Inter

Svolta per uno dei possibili tormentoni estivi in casa Inter: decisione già presa, è pronto a rimanere ancora in nerazzurro

Ancora sette gare da giocare in Serie A per sperare di rientrare tra le prime quattro e qualificarsi alla fase a gironi della prossima Champions League.

La situazione in casa Inter è adesso molto chiara: con 21 punti a disposizione, gli uomini di Simone Inzaghi dovranno centrare un filotto importante per sperare di qualificarsi in Champions League. Non sarà facile, anche perchè l’attenzione viene inevitabilmente monopolizzata da quello che sarà l’incontro dell’anno: il derby europeo contro il Milan.

Meno di due settimane per l’andata e la speranza, in casa dei rossoneri, sarà quella di fare una grande partita per sognare la finale che manca da tredici anni. In panchina, all’epoca, c’era Josè Mourinho, comandante che guidò il gruppo nerazzurro al leggendario ‘Triplete’. Il campo parlerà e dirà la sua sul destino della squadra meneghina ma intanto la dirigenza interista sta già lavorando sottotraccia a quelli che saranno i cambiamenti da apporre alla rosa durante il calciomercato estivo. Una vera e propria rivoluzione è attesa, in ogni reparto. Tra i pali Handanovic è attualmente in scadenza a giugno, mentre Onana viene corteggiato in Premier League e la sua partenza frutterebbe una plusvalenza da circa 40 milioni.

Inter, conferma in attacco: Inzaghi può esultare

In difesa ha già fatto virtualmente le valigie Milan Skriniar, così come potrebbe prepararle pure de Vrij che non sembra poter rinnovare: la partenza, grazie, il 30 giugno 2023 è dietro l’angolo. Occhio pure a Bastoni, per il quale tuttavia vi sarà ancora un pò di tempo: il centrale ex Atalanta andrà in scadenza tra un anno.

A centrocampo attenzione a Marcelo Brozovic, non più insostituibile. In attacco, invece, sembra poter arrivare nei prossimi giorni/settimane una svolta fino a questo momento quasi inattesa.

Non si tratta di Lukaku, il cui destino andrà eventualmente discusso col Chelsea a fine campionato. Bensì di Edin Dzeko, attaccante bosniaco che ha da poco compiuto 37 anni e che da mesi si avvicina lentamente alla scadenza contrattuale con l’Inter. Fino a questo momento, per rinnovare l’accordo che si esaurirà ufficialmente il 30 giugno 2023, la dirigenza e l’entourage dell’esperto bomber non avevano trovato un punto di incontro.

Ma, adesso, la situazione pare essersi ribaltata. Perchè l’Inter vuole continuare a fare affidamento su di lui. E sembra disposta a venire incontro al giocare per il rinnovo. Rinnovo che a questo punto arriverà, con la conferma di Dzeko al centro del progetto interista per almeno un altro anno. L’ex romanista rimarrà in maglia nerazzurra: la certezza, con l’annuncio ufficiale, nelle prossime settimane.