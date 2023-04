Georgina Rodriguez hot dietro le quinte: Cristiano Ronaldo non pervenuto

La famosa moglie di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, ha pubblicato una foto su Instagram alquanto piccante: presunta crisi con CR7

Uno come Cristiano Ronaldo avrà sempre i riflettori puntati addosso. Stiamo parlando di uno dei calciatori migliori al mondo, che ha segnato per sempre la storia dello sport più amato in assoluto. È stato protagonista insieme a Lionel Messi di un lunghissimo periodo che rimarrà impresso nella mente e nel cuore di miliardi di tifosi.

Il portoghese e la ‘Pulce’ hanno dato spettacolo a suon di giocate da fuoriclasse e prestazioni da incorniciare. L’era in questione sta per giungere al termine e chissà quando sarà possibile ammirare di nuovo contemporaneamente due fenomeni del genere. Il campione lusitano, dal canto suo, avrebbe preferito restare ancora nel calcio che conta, ossia quello europeo.

Il riferimento, ovviamente, è alla Champions League, competizione in cui la superstar di Madeira ha stracciato tantissimi record. È a tutti gli effetti il re della coppa dalle grandi orecchie, un titolo che gli vale di diritto per via dei numeri strepitosi che è riuscito a mettere a referto nel corso della sua carriera leggendaria. Ma nessuna società, di quelle che hanno preso parte alla massima competizione per club, ha optato per l’acquisto dell’asso lusitano.

Il motivo, neanche a dirlo, è da ricondurre alla carta d’identità di CR7. Quest’ultimo, lo scorso 5 febbraio, ha compiuto ben 38 anni e, inevitabilmente, non può più garantire un certo rendimento a determinati livelli. Il potente procuratore Jorge Mendes aveva provato ad intavolare delle operazioni, avanzando proposte pure a Napoli e Milan (che coinvolgevano direttamente pure Victor Osimhen e Rafael Leao). Ma non c’è stato verso di arrivare ad un punto d’incontro, di conseguenza Ronaldo ha poi scelto di sposare la causa Al-Nassr. Complice un’offerta da capogiro: 200 milioni di euro netti a stagione, con contratto biennale. Cifre che invoglierebbero chiunque, anche uno come l’ex Manchester United.

Georgina senza Ronaldo: nuova foto piccante su Instagram

Pare, però, che il fenomeno di Madeira non sia molto soddisfatto di questa esperienza nel campionato saudita. Non è del tutto da escludere, infatti, che l’agente si riattivi per cercare una nuova sistemazione, anche perché l’ex Juventus e Real Madrid, al momento, non prende minimamente in considerazione l’idea di appendere gli scarpini al chiodo.

Nel frattempo, circolano voci su una presunta crisi tra Ronaldo e la moglie Georgina Rodriguez. I due sembra che non stiano attraversando un periodo semplice, il che forse potrebbe portare alla rottura del matrimonio. La modella argentina, nelle scorse ore, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un paio di foto in reggiseno. Sarebbe il dietro le quinte di uno shooting fotografico. I capelli sono avvolti in dei bigodini: sotto, invece, pantaloni molto attillati e stivali. Non pervenuta la sua dolce metà. Che la relazione tra i due sia davvero agli sgoccioli? Il tempo darà i suoi verdetti.