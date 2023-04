Grave infortunio e aereo in fiamme: maledizione in una Big

In Premier League è ancora tutto aperto. L’Arsenal rischia seriamente di perdere il titolo e la sua sfortuna sembra non avere fine.

In Premier League i giochi sono ancora apertissimi per tutti i piazzamenti, titolo compreso. L’Arsenal infatti ha dominato la classifica per gran parte della stagione ma gli ultimi deludenti risultati hanno consentito al Manchester City di recuperare il gap. E tra poche ore c’è uno scontro direttissimo al quale i Gunners si approcciano come peggio non potevano.

Nei primi due terzi della stagione, la compagine di Arteta ha rappresentato una delle maggiori sorprese del calcio europeo. I suoi ragazzi infatti stanno lottando per la vetta praticamente da inizio campionato, mentre per i bookmakers si sarebbero dovuti piazzare ben più indietro.

Nelle ultime settimane però la magia semba essersi rotta. Eliminati in Europa League, a sorpresa, dallo Sporting Lisbona, estromesso dalla competizione poi dalla Juventus di Allegri, da quel momento in poi i Gunners sembrano aver perso l’inerzia. I tre pareggi di fila contro Liverpool, West Ham e Southampton hanno assottigliato parecchio il vantaggio acquisito sulla seconda in classifica.

Il Manchester City infatti ora è solo a cinque punti di distacco ma con due partite in meno. Ma, soprattutto, stasera c’è lo scontro diretto: virtualmente i Citizens potrebbero essere primi a +4. L’Arsenal dal canto suo, si avvicina alla sfida come peggio non avrebbe potuto.

Maledizione per l’Arsenal: aereo in fiamme e infortunio grave per uno dei titolari

Domenica notte infatti c’è stata paura per le sorti della squadra femminile. Le ragazze dell’Arsenal infatti stavano rientrando dalla sfida con il Wolfsburg, quando l’aereo su cui si trovavano ha preso fuoco a causa di un uccello volato nel motore. Alla fine il veicolo è riuscito a fermarsi senza danni e, dopo il grande spavento, le giocatrici sono rientrate sane e salve dopo un’ulteriore notte in Germania.

Oltre al colpo psicologico è arrivato un danno anche però nella pratica. Arteta infatti perde quasi sicuramente William Saliba per la sfida contro il City. Dolorante dalla sfida con lo Sporting Lisbona del 16 marzo, il difensore centrale è rimasto ko e le valutazioni dei medici per lui sono tutt’altro che rassicuranti. Si parla infatti di danni importanti alla schiena, con l’Arsenal che non ha dato molti dettagli sulla natura dell’infortunio.

Le voci dall’Inghilterra parlano però di un problema ai dischi lombari, anche se i Gunners non hanno voluto confermare la cosa. C’è però preoccupazione non solo in vista della sfida con i Citizens, ma anche per le ultime giornate di campionato. Arteta intanto dovrà inventarsi qualcos’altro per la gara con il Manchester City, con la coppia formata da Magalhaes e Holding che per ora ha protetto Ramsdale. Potenzialmente ci sarebbe anche l’opzione legata all’ex Spezia Kiwior, che però da gennaio ad oggi ha raccolto appena 14 minuti in Premier League.