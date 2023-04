Juve, amore al capolinea: l’addio è vicinissimo

Un giocatore della Juventus potrebbe lasciare il club a fine stagione. Troppe partite opache e in estate si ascolteranno le offerte. Addio vicino

La stagione della Juventus è stata segnata da alti e bassi. Un inizio horror in campionato e poi la lenta ripresa. Adesso la squadra di Allegri occupa la zona Champions e si gioca la possibilità di alzare un trofeo internazionale. Alcuni giocatori hanno deluso le aspettative. Pogba in primis, il francese non c’è mai stato causa infortunio. Anche Bonucci ha giocato molto poco e l’età avanza. Il prossimo anno servirà una mini rivoluzione per cercare di competere per lo scudetto. Quest’anno il Napoli ha avuto vita facile e ha meritatamente strappato il tricolore dal petto del Milan. Rossoneri che poi si sono vendicati in Champions.

Uno dei giocatori che di più ha deluso Allegri è stato Vlahovic. Il serbo ha fatto malissimo e potrebbe lasciare a fine stagione. Michele Padovano ai microfoni di TvPlay lo ha difeso ma non esclude che potrebbe andare via poiché fare l’attaccante della Juventus è molto complicato: “Se si mette Vlahovic in condizione di tirare in porta, il gol lo trova. In questa Juve è difficile fare l’attaccante, giocano spalle alla porta e sempre lontani dalle zone pericolose dell’area avversaria. Dobbiamo dire la verità, Vlahovic è forte e ha ampi ma…”

Vlahovic, l’addio è vicino: ecco dove può andare

Vlahovic ha deluso tutte le aspettative che la Juventus riponeva su di lui. Il serbo ha giocato poco in stagione a causa di qualche problema muscolare e quando lo ha fatto ha segnato pochissimi gol. Sono solamente due le reti messe a referto in campionato da metà ottobre.

Uno score troppo basso per un calciatore pagato quasi 80 milioni di euro poco più di un anno fa. A gennaio del 2022 arrivò alla Juventus e dopo dei primi mesi ottimi si è completamente perso. Dusan ha anche fallito l’appuntamento col Mondiale. La sua Serbia è uscita subito ai gironi e lui ha fornito delle prestazioni opache. Anche in Champions League ha fatto malissimo. I bianconeri sono usciti ai gironi.

Ora sono in semifinale di Europa League, ma al momento il titolare è Milik che verrà anche riscattato dal Marsiglia. Adesso Vlahovic può andare via. Un po’ di top club europei si sono mossi per Vlahovic e hanno messo gli occhi su di lui. In Premier League lo vogliono il Chelsea e l’Arsenal. Mentre in Germania è forte il pressing del Bayern Monaco. I bavaresi vorrebbero Osimhen ma le richieste del Napoli sono considerate troppo onerose. L’ex Fiorentina forse ha bisogno di cambiare aria per ritrovare la vena realizzativa di un tempo.