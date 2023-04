L’Inter rifiuta lo scambio e manda la Juve ko: i dettagli

Il Derby d’Italia non finisce mai: l’Inter dice no allo scambio mandando al tappeto la Juventus: ecco tutti i dettagli

La stagione dell’Inter è a un bivio. I nerazzurri, infatti, sono attesi dall’euroderby della Madonnina, il doppio confronto con i cugini rossoneri valido per la semifinale di Champions League. Un eventuale passaggio del turno, ai danni del Milan, darebbe un significato a una stagione fin qui altalenante.

E poi, non dimentichiamolo, gli uomini di Simone Inzaghi non hanno ancora la certezza della partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Al momento sono quinti, a due punti dai rossoneri, e quindi fuori. E’ quindi un momento cruciale per i nerazzurri che pertanto non possono permettersi distrazioni. Eppure, proprio in questo delicato rush finale di stagione impazzano le trattative che vedono al centro i tesserati del club nerazzurro.

Inter, Onana per “scippare” Koulibaly alla Juventus

Neanche una faraonica campagna acquisti durante la finestra invernale di calciomercato (8 innesti tra cui Enzo Fernandez prelevato dal Benfica dopo aver versato la relativa clausola rescissoria da 121 milioni di euro) è servita al Chelsea per invertire il trend di una stagione, a dir poco, negativa.

I blues sono fuori da tutto dopo essere stati eliminati dal Real Madrid ai quarti di finale di Champions League. In Premier League navigano a metà classifica e di conseguenza sono fuori anche dalla prossima Champions. Una stagione totalmente fallimentare. Ecco perché in estate il club londinese sarà uno dei sicuri protagonisti del mercato. Non una buona notizia per i tifosi italiani dal momento che gli inglesi hanno intenzione di fare la spesa anche in Serie A.

In particolare, gli uomini mercato del Chelsea hanno messo gli occhi sull’estremo difensore nerazzurro André Onana. L’interesse per il portiere camerunense è concreto tanto che i blues hanno messo sul tavolo Kepa e soldi. Ma per il momento l’Inter fa muro e ha rispedito al mittente l’offerta. Ma solo per adesso perché nel calciomercato mai dire mai, soprattutto per una società come l’Inter che ha bisogno di fare cassa. E se il Chelsea inserisse come contropartita tecnica Kalidou Koulibaly, le resistenze dell’Inter si ammorbidirebbero di molto. I nerazzurri hanno la necessità di rimpiazzare al centro della difesa il partente Milan Skriniar di cui l’ex del Napoli sarebbe un più che degno erede.

Ma Kalidou Koulibaly è nel mirino anche della Juventus. Pertanto, la possibilità di “scipparlo” agli eterni rivali bianconeri è un motivo in più per i nerazzurri per cedere al pressing dei blues di Londra per il loro “numero 1”. Insomma, uno sgambetto alla Juventus per un derby d’Italia che non finisce mai…