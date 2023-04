Melissa, pranzo ‘piccante’: sguardo che scioglie

La pausa pranzo di Melissa Satta fa impazzire i fan: l’ultimo post Instagram esalta i followers

A passo di danza o, meglio di stacchetti sul bancone di “Striscia la Notizia”, Melissa Satta è entrata nelle case e soprattutto nel cuore degli italiani. Simpatica, intelligente, bellissima, l’ex velina ha le tutte le carte in regola per ambire al trono di più amata e seguita sui social network.

D’altronde, Melissa Satta, che attualmente vive una storia d’amore da copertina con il tennista Matteo Berrettini, non dimentica mai i suoi numerosi follower che fedelmente la seguono sui suoi canali social condividendo con loro ogni frangente della sua vita, ricchissima di impegni e non solo professionali. Oltre agli shooting per i prestigiosi brand di cui testimonial, sui social condivide anche momenti di vita quotidiana come un pranzo durante una rilassante pausa nella sua frenetica giornata.

Tuttavia, quando c’è di mezzo una bellezza esplosiva come Melissa Satta anche un semplice pranzo attira fortemente l’attenzione di chi la segue.

Melissa, pranzo ‘piccante’: sguardo malizioso e seducente

L’ex moglie dell’ex rossonero Kevin Prince Boateng è sempre presenta sui suoi social con tante foto interessanti. Istantanee che mettono in risalto il suo fisico statuario e le sue curve. Eppure, a Melissa Satta basta semplicemente lo sguardo per sedurre i suoi fan.

Lo prova l’ultima foto pubblicata sul suo account Instagram. “Oggi sono golosa“, ha scritto la bella Melissa Satta mentre assaggia uno dei piatti ordinati al ristorante. Ma soprattutto incenerisce i follower con il suo bellissimo sguardo.

Intanto la conduttrice di Gol Deejay su Sky Sport è al centro dell’attenzione per il suo monologo durante la puntata di ieri de ‘Le Iene’. Melissa ha vissuto giorni difficili per l’attacco degli hater che l’hanno incolpata del momento no di Berrettini. Una vicenda assurda e di certo non la prima che la riguarda. Ma lei, forte com’è, ne è uscita alla grande e ha risposto in maniera impeccabile con un monologo a ‘Le Iene’ molto apprezzato.

E proprio durante la puntata Melissa ha avuto modo di rispondere anche ad alcuni commenti social. Fra questi, una “piccante” proposta: “Se il Milan vince la Champions League, ti spogli“. La Satta, grandissima tifosa rossonera, ha fatto fatica a leggere la frase perché molto scaramantica, ma poi la risposta: “Lo farei volentieri… ma è un sogno“. Un motivo in più per i tifosi rossoneri per sognare, allora.