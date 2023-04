Offerta irrinunciabile per Maignan: tifosi del Milan col fiato sospeso

Le prestazioni straordinarie di Mike Maignan hanno aumentato l’interesse per il portiere francese: pronta l’offerta per il Milan.

Il Milan è in semifinale di Champions League a distanza di 16 anni dall’ultima volta. Era il 2007 quando i rossoneri riuscivano ad accedere al penultimo atto della principale competizione europea. Il resto è storia, con l’eliminazione ai danni del Manchester United, l’approdo alla finale di Atene contro il Liverpool e il successo (il settimo) grazie ad una doppietta di Pippo Inzaghi.

I tifosi rossoneri, dopo essere riusciti a buttare fuori il Napoli (capolista incontrastata della Serie A, ndr), sognano in grande, anche se il prossimo ostacolo si chiama Inter. In semifinale sarà infatti euroderby e la tensione è già salita alle stelle nelle rispettive tifoserie. A prescindere da come finirà questa stagione, il lavoro di mister Pioli in questi due anni è stato davvero eccezionale e la dirigenza sembra intenzionata a mantenere anche nel prossimo anno i principali protagonisti di questo biennio.

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno lavorando al rinnovo di Rafael Leao, anche se la trattativa non sembra affatto semplice. Le parti non sono ancora riuscite a raggiungere un accordo e la probabilità che il portoghese lasci il Milan in estate è concreta. Fortunatamente i rossoneri hanno già messo a segno alcune operazioni importanti, come il rinnovo di Olivier Giroud: il francese continuerà a indossare la maglia del Milan anche nella prossima stagione.

Milan attento, rischi di perdere Maignan: ecco chi lo vuole

E per quanto riguarda Mike Maignan? Il portiere francese è uno dei punti fermi del Milan di Pioli, tanto che in molti lo considerano ormai tra i migliori numeri uno al mondo. Le sue parate stanno spingendo il Milan verso risultati straordinari e per questo i tifosi sperano che possa difendere ancora a lungo la porta dei rossoneri. La società sta cercando di prolungare l’intesa con Maignan, ma le sirene non mancano, specialmente dall’estero.

Le eccellenti prestazioni di Maignan hanno attirato l’attenzione di diverse squadre di Premier League. Il sito Fichajes.net riporta infatti che sia l’Arsenal che il Tottenham avrebbero espresso un certo interesse per l’estremo difensore rossonero.

Maignan ha un contratto con il Milan fino al 2026, pertanto servirà una cifra importante per strapparlo al club milanese. Il suo valore di mercato si aggira oggi tra i 35 e i 40 milioni di euro, ma l’impressione è che Arsenal e Tottenham dovranno proporre a Maldini e Massara una somma molto più alta per convincerli a sedersi al tavolo delle trattative.