Pochettino al Chelsea, subito colpaccio in Serie A

Mauricio Pochettino è stato individuato come il tecnico ideale per il Chelsea: l’argentino vorrebbe subito un colpo dalla Serie A

Una stagione disgraziata quella del Chelsea, completamente da dimenticare; nonostante gli investimenti faraonici della nuova proprietà il club chiuderà abbondantemente fuori dalle Coppe questa stagione. Attualmente è 11mo in classifica con 39 punti, reduce da due sconfitte consecutive, tre nelle ultime quattro e nemmeno la cura Lampard ha sortito effetto.

Sulla panchina del Chelsea si sono alternate più persone che ad una fermata dell’autobus; da Tuchel a Potter, fino a Lampard, il traghettatore che dovrà guidare i Blues fino a fine stagione. Una squadra che, come detto, nella prossima stagione dovrà concentrarsi solo sulla Premier League e probabilmente potrà pianificare anche meglio il suo cammino. Di certo c’è che dovranno essere rilanciati quei giocatori che fin qui hanno deluso o comunque non hanno reso secondo le aspettative.

Solo nel mercato 2022/2023, tra sessione estiva e quella invernale il Chelsea ha speso la clamorosa cifra di 610 milioni di euro. Ovviamente il club non si tirerà indietro in estate, per rinforzare ulteriormente la squadra mettendo a disposizione del nuovo tecnico un qualcosa di molto vicino ad un super team.

Chelsea, Pochettino sempre più vicino: l’argentino pronto a chiedere Dybala

Ed a tal proposito, è stato scelto il nuovo allenatore dei Blues per la prossima stagione; si tratta dell’argentino Mauricio Pochettino, una vita ai rivali del Tottenham ma individuato nella persona giusta per poter guidare il club nella stagione che dovrà essere del riscatto e della rinascita.

Pochettino sarebbe già al lavoro proprio per analizzare le caratteristiche dei calciatori attualmente in rosa. E, contestualmente, individuare i reparti da rinforzare e soprattutto i calciatori da acquistare. E tra questi poterbbe esserci anche un suo pupillo che gioca in Italia.

Ci riferiamo a Paulo Dybala; la Joya, dopo le ultime stagioni opache alla Juve, si è rilanciato in grande stile alla Roma, collezionando presenze e gol a raffica, decisivo per le sorti della stagione giallorossa. Il miglior modo per attirare un po’ di mercato su di sé, in vista di un’estate che potrebbe trasformarsi in rovente attorno al suo nome.

Dybala è molto legato a Mourinho e resterebbe volentieri in giallorosso. Se il tecnico lusitano dovesse restare a Trigoria ma sarebbe altresì complesso rifiutare una chiamata dalla Premier League. Peraltro nel contratto del ragazzo c’è anche una clausola da circa 15 milioni di euro valida per l’estero, una cifra irrisoria per i Blues che non avrebbero problemi a spenderla.