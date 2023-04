Torna il sereno tra Ilary e Totti: la rivelazione in diretta fuga ogni dubbio

I rapporti tra Ilary Blasi e Francesco Totti potrebbero rasserenarsi nelle prossime settimane, anche se l’ipotesi di trovare un accordo è tramontata

Dal giorno in cui Francesco Totti e Ilary Blasi annunciarono la rottura definitiva non si è fatto altro che parlarne. La vicenda è ancora oggi al centro dell’attenzione dei giornali di gossip e non solo. Ma adesso ci sono novità davvero molto importanti.

Da allora è iniziata una lunga diatriba, fra vicende legali e personali. Inoltre l’ipotesi di arrivare un accordo tra le parti, nonostante l’impegno dei rispettivi legali di fiducia, è naufragata qualche mese fa. Ma nelle ultime ore qualcosa sembra poter cambiare soprattutto in vista delle prossime udienze della sofferta e lunga causa di separazione che l’ex capitano della Roma e la conduttrice Mediaset stanno affrontando. Una vertenza che certo non piace a nessuno dei due ma che si è resa necessaria in virtù della mancata intesa extragiudiziale. Non più tardi di qualche ora Ilary Blasi è stata raggiunta da Valerio Staffelli, l’inviato di ‘Striscia la Notizia’, il programma satirico di Canale 5, che le ha consegnato l’ottavo Tapiro d’oro della sua carriera.

Totti e Ilary Blasi fanno pace? L’annuncio in diretta

E nel rispondere alle domande, alcune un pizzico impertinenti, la Blasi ha rilasciato una dichiarazione che somiglia molto a una mano tesa nei confronti del suo ex marito. “La casa all’Eur è sempre aperta e non è assolutamente vero che ho cambiato la serratura della porta di casa. Francesco è libero di entrare tutte le volte che vuole“. Parole che sono state accolte con entusiasmo dai fan dell’ex numero dieci giallorosso e della stessa conduttrice de ‘L’Isola dei Famosi’.

Potrebbe aprirsi infatti una nuova fase nei rapporti tra Francesco Totti e Ilary, in grado magari di riallacciare i rapporti e la comunicazione. E perchè no, magari portare a quel fatidico accordo sulla divisione dell’ingente patrimonio di famiglia che da un anno a questa parte ha acuito i contrasti tra i due ex coniugi. La frase di Ilary sulla villa dell’Eur che il tribunale civile le ha assegnato va letta forse come un possibile nuovo corso nella relazione tra i due. Intanto Totti, a capo dell’agenzia di procura CT10, si prepara ad un altro importante incontro: l’ex capitano giallorosso infatti ha aperto le porte ad un chiarimento con Luciano Spalletti, considerato il “colpevole” del suo addio al calcio.