Ufficiale, salta la panchina di una Big: è stato esonerato

Dopo la pesante sconfitta rimediata nell’ultimo turno di campionato è saltata la panchina: l’allenatore lascia la big.

Siamo ormai arrivati alle ultime gare della stagione e ogni squadra cerca di trovare le energie per lo sprint finale. Se da una parte alcuni verdetti sono ormai in dirittura d’arrivo, dall’altra ci sono ancora molte situazioni in bilico. Che terranno i tifosi sulle spine fino all’ultimo minuto. Queste ultime partite potrebbero decidere il futuro di molti allenatori delle squadre più importanti.

Tanto per fare un esempio, il futuro di Allegri alla guida della Juventus passa proprio per ciò che riuscirà a portare a casa in questo finale di stagione. Lo stess vale per il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, che ha la grande opportunità di giocarsi le proprie carte in Champions League.

Ma non sono solo gli allenatori di Serie A a rischio esonero. Anche nel resto d’Europa qualche big club sta pensando di cambiare la guida tecnica in virtù dei risultati non proprio soddisfacenti. Qualcuno ha addirittura deciso di non attendere la fine della stagione, preferendo mandare a casa fin da subito il proprio tecnico.

Salta la panchina della big: fatale il pesante ko

Stiamo parlando del Tottenham, che dopo aver esonerato Antonio Conte nelle scorse settimane ha appena comunicato di aver sollevato dall’incarico anche il suo secondo, Cristian Stellini. Il presidente degli Spurs, Daniel Levy, ha reso noto l’esonero dell’allenatore italiano, dovuto soprattutto alla prestazione sconcertante fornita dal Tottenham in casa del Newcastle.

Nell’ultimo turno di Premier League, infatti, i londinesi sono stati travolti per 6-1 dai Magpies. Dopo 20 minuti il punteggio era già sul 5-0 in favore della squadra di casa. “La prestazione di domenica contro il Newcastle è stata del tutto inaccettabile. È stata devastante da vedere – fa sapere il presidente degli Spurs – Possiamo trovare molte ragioni per cui è successo e, mentre io, il consiglio, gli allenatori e i giocatori dobbiamo tutti assumerci la responsabilità collettiva, alla fine la responsabilità principale è mia. Cristian lascerà il suo ruolo attuale insieme al suo staff tecnico“.

Daniel Levy ha voluto comunque ringraziare Stellini per essersi messo a disposizione dopo l’esonero di Conte: “È intervenuto in un momento difficile della nostra stagione e voglio ringraziarlo per il modo professionale in cui lui e il suo staff tecnico si sono comportati durante un periodo così difficile. Auguriamo ogni bene a lui e al suo staff”. Nella nota, il presidente degli Spurs ha fatto sapere che la guida tecnica della squadra è stata affidata a Ryan Mason, che ha già guidato gli Spurs per sette gare nel 2021 dopo l’esonero di Mourinho.