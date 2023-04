Vlahovic e non solo: 130 milioni, il Bayern fa ‘tremare’ la Serie A

Dopo la deludente eliminazione dalla Champions League per mano del Manchester City, il Bayern Monaco inizia a programmare il futuro.

Con l’eliminazione dalla Champions League, e con il secondo posto in Bundesliga dietro al Borussia Dortmund, il Bayern Monaco inizia a lavorare sul prossimo calciomercato estivo.

La dirigenza dei bavaresi, infatti, sta lavorando per cercare di regalare al nuovo allenatore Thomas Tuchel rinforzi importanti in estate. Il Bayern Monaco è intenzionato a rimpolpare tutti i propri reparti, che necessitano di maggiore qualità. Per quanto riguarda la porta, il calciatore che i bavaresi stanno monitorando attentamente è Guglielmo Vicario, autore di una stagione strepitosa con la maglia dell’Empoli. Sul classe 1996, però, c’è anche il forte interesse di Inter e Juventus, che stanno valutando il futuro di Onana e Szczesny. Competere con il club tedesco, soprattutto per quanto riguarda il fattore economico, può rivelarsi difficile per i due top club nostrani. Vicario, però, non è l’unico nome del campionato italiano che il Bayern Monaco sta valutando.

Non solo Vicario, il Bayern spaventa la Serie A: Vlahovic e Pellegrini nel mirino

Come detto, tra gli obiettivi per la porta del Bayern Monaco c’è Guglielmo Vicario, che sta disputando una stagione strepitosa in Toscana con la maglia dell’Empoli.

Nel mirino del club tedesco, però, non c’è solo il portiere classe 1996. Gli altri calciatori della Serie A che il club di Monaco di Baviera sta monitorando con grande attenzione sono Dusan Vlahovic e Lorenzo Pellegrini, rispettivamente della Juventus e della Roma. L’attaccante serbo della vecchia signora, complice una stagione a dir poco deludente, può essere ceduto dalla Juventus in caso di offerta giusta. Per quanto riguarda Lorenzo Pellegrini, invece, dopo una stagione al di sotto delle aspettative, nelle ultime uscite pare aver ritrovato la forma migliore.

Viste le qualità, il Bayern Monaco ci sta pensando seriamente, anche se pare difficile immaginare che la Roma si possa privare del proprio capitano. Per cercare di arrivare al triplo acquisto, il Bayern Monaco può pensare di sborsare circa 130 milioni di euro per convincere i rispettivi club a cedere. Sarebbero tre addii pesanti per il nostro campionato, che perderebbe giocatori dalla grande qualità. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con il Bayern Monaco pronto a fare la spesa in Italia. Empoli, Juventus e Roma ora tremano davvero.