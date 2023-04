Zidane-Juve, verità inquietante: cosa è successo

La Juventus e Zidane sono due parti destinate a incontrarsi ancora, ecco cosa sta succedendo. Tifosi in delirio

Dopo aver vinto molto sulla panchina del Real Madrid, Zidane si è preso qualche tempo lontano dal mondo del calcio e ora tante squadre lo vogliono come allenatore.

Due volte la Liga, due Supercoppe di Spagna, due Mondiali per club, tre Champions League, due supercoppe UEFA: è questo il bottino di Zinedine Zidane da allenatore del Real Madrid in due diversi mandati. E potrebbe essercene addirittura un terzo. Stando a quanto riportano alcune indiscrezioni dalla Spagna, c’è anche il suo nome nella lista dei possibili successori di Carlo Ancelotti. I tifosi della Juve lo sognano da tempi non sospetti, ma le ultime voci di corridoio non fanno ben sperare.

Juventus-Zidane, ecco la verità che tutti vogliono sapere

Negli ultimi anni si è parlato molto del possibile arrivo di Zinedine Zidane sulla panchina della Juventus. Il suo nome è stato accostato ai bianconeri dopo gli addii di Pirlo e Sarri, ma poi la scelta è ricaduta su Allegri.

Max è a zero trofei vinti in due stagioni ma quest’anno ha la possibilità di portare a casa la Coppa Italia e l’Europa League (in entrambe le competizioni è in semifinale). Troppo poco per una società che punta a vincere il campionato tutti gli anni. Una buona parte di tifosi vorrebbe il cambio di panchina a giugno, magari proprio con Zidane sostituto. Ma la Juve al momento ha ben altri problemi, e anche molto gravi. E nel frattempo l’allenatore francese si sta guardando intorno per tornare finalmente in panchina.

Secondo le indiscrezioni riportate da FootMercato, una delle squadre maggiormente interessate a lui sarebbe il Paris Saint-Germain. Che, dopo anni di grandi spese, vorrebbe fare il grande salto di qualità anche in Champions League, dove non riesce ad andare avanti. Tra i fautori di questa offerta al tecnico ci sarebbe, ovviamente, l’attaccante Kylian Mbappé. Al momento, però, l’ex allenatore del Real Madrid avrebbe rispedito al mittente il corteggiamento dei francesi. Ma solo per adesso. Da qui ai prossimi mesi, infatti, le cose potrebbero cambiare. Probabilmente Zidane, prima di dire sì ad Al-Khelaifi, vuole aspettare anche altre offerte, magari dalla Premier League o anche dalla Juve, con la quale c’è sempre un ottimo rapporto. I tifosi bianconeri incrociano le dita, consapevoli che non sarà semplice.