Allegri prende in giro i napoletani: i social insorgono

Max Allegri ha provocato i tifosi del Napoli al termine della sfida dello Stadium vinta dagli azzurri: sui social i tifosi partenopei insorgono

C’era una volta lo “stile Juventus”. Quello rappresentato dall’Avvocato, dalla sua famiglia, dai calciatori simbolo del club più potente d’Italia, di cui oggi però non rimangono tracce dalle parti di Torino.

Lo ha dimostrato ancora una volta durante l’ultimo confronto tra Juventus e Napoli, fra le minacce di Landucci a Spalletti e il pugno bruttissimo di Gatti a Kvaratskhelia (non sanzionato né dall’arbitro e né dal VAR). Ma ieri è diventato virale sui social un video che incastra anche Allegri…

L’allenatore livornese ha reagito in maniera provocatoria ad alcuni tifosi partenopei e allo staff seduto sulla panchina azzurra, lasciandosi andare a una frase che sembra riassumere tutto il pensiero dell’ambiente juventino su questa stagione. Che vede trionfare meritatamente e indiscutibilmente il Napoli, campione d’Italia per la terza volta nella sua storia.

Allegri provoca il Napoli: parole imbarazzanti

Max Allegri non è mai stato un buon perdente. E forse mai lo sarà. Quello che è accaduto nei minuti finali di Juventus-Napoli è forse il punto più basso toccato dall’allenatore, beccato dalla telecamera di uno smartphone di un tifoso.

A fine partita, preso dal nervosismo, si è infatti lasciato andare a un incredibile sfogo. Rivolgendosi alla panchina azzurra, prima di tornare nello spogliatoio, avrebbe infatti gridato: “Bellissimo, uno scudetto siete riusciti a vincerlo“. Una pessima frase quella pronunciata dall’allenatore bianconero, preso ovviamente di mira dai tifosi sui social e non solo in queste ultime ore.

Si va da un accettabile “mi state facendo godere più ello scudetto, non fermatevi” al più classico “co*one come tutti gli juventini“. Come sempre spesso di esagera, anche andando oltre il calcio. Ma Allegri in questo caso l’ha fatta davvero grossa… L’ennesimo episodio controverso di un personaggio che, in questi ultimi due anni, ha fatto parlare di lui molto più per vicende extra calcio.

Provare a sminuire così lo Scudetto del Napoli è davvero un pessimo esercizio, soprattutto se a farlo è uno degli allenatori più noti e importanti del nostro campionato (nonché il più pagato). La realtà è invece un’altra: Spalletti e la sua squadra stanno facendo un capolavoro e porteranno a casa un campionato che, in una piazza come quella partenopea, vale sempre qualcosa in più.