Belen e la Satta si incontrano: il video insieme fa sognare davvero

L’incontro tra Belen Rodriguez e Melissa Satta è uno spettacolo, le due showgirl con il loro fascino lasciano senza parole

Melissa Satta e Belen Rodriguez, singolarmente, sono senza ombra di dubbio tra le showgirl più seguite del mondo dello spettacolo italiano. Il loro fascino seducente le precede e lascia sempre a bocca aperta i tantissimi ammiratori. Ma cosa succede se l’ex velina di Striscia la Notizia e la conduttrice argentina finiscono insieme?

La risposta è piuttosto scontata e la notizia, infatti, ha fatto il giro del web facendo sognare il grande pubblico televisivo. Un appuntamento davvero da non perdere, con risvolti davvero molto interessanti.

Melissa Satta e Belen Rodriguez, un duo esplosivo per una serata indimenticabile

L’occasione per l’incontro tra le due è stata l’ultima puntata de Le Iene. Il popolare programma di inchiesta di Italia Uno vede sempre in prima linea Belen, che spesso accoglie nel programma ospiti importanti per farsi affiancare nella conduzione.

E’ stata dunque la volta di Melissa, che ha colto l’occasione, nella puntata andata in onda, per un monologo in cui ha parlato di cosa le sta accadendo. La sua relazione in corso con il tennista Matteo Berrettini sta facendo molto discutere e alla showgirl sono stati indirizzati diversi messaggi critici nel migliore dei casi, insultanti e gravemente offensivi nel peggiore. A Melissa è stata data la ‘colpa’ del rendimento non entusiasmante di Berrettini in questo periodo. Con il suo messaggio-sfogo in onda, Melissa ha sottolineato i rischi del bullismo online e la sua gravità e intollerabilità.

Melissa Satta e Belen Rodriguez, l’annuncio congiunto che fa impazzire i fan

Melissa e Belen, per l’occasione, si sono anche divertite molto. E avevano annunciato, prima della messa in onda della puntata, che per i fan ci sarebbero stati momenti davvero speciali da vivere insieme.

Nelle stories sui social, le due, più affascinanti e in forma che mai, avevano annunciato che avrebbero ballato insieme e che ci sarebbero state molte altre sorprese. Impossibile resistere a un annuncio del genere, vero? Chi se le fosse perse potrà comunque recuperare la puntata de Le Iene nelle repliche sui canali Mediaset, in tv e via web. Una serata che ha fatto senza ombra di dubbio la storia della televisione italiana e che ha messo in evidenza il fascino seducente ed esplosivo di due tra le bellezze più iconiche dei giorni nostri.