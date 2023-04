Blitz Chelsea in casa Inter: 110 milioni, doppio scippo

L’Inter rischia di perdere due importanti giocatori. Il Chelsea prepara il blitz per un doppio colpo clamoroso

Nonostante una stagione controversa, l’Inter rimane in corsa nelle tre competizioni. In campionato le maggiori difficoltà, dove la lotta per un posto Champions si è fatta complicata. Ma la squadra di Simone Inzaghi resta comunque in piena corsa per la Champions attuale, visto che giocherà le due semifinali contro il Milan in una particolare stracittadina.

In Coppa Italia, invece, la finalissima del 24 maggio (che si giocherà a Roma) è già stata conquistata. I nerazzurri, quindi, dopo aver vinto la Supercoppa italiana sono in corsa per altri due trofei, di cui uno di eccezionale prestigio. E quindi, nonostante i problemi con cui Inzaghi deve fare i conti in campionato, la stagione dell’Inter resta tutto sommato interessante e di prestigio. Eppure, l’allenatore continua a fare i conti con il suo essere messo perennemente in discussione, tanto che fino a pochi giorni fa si parlava addirittura dell’esonero dell’allenatore. La prospettiva ora è diversa: i nerazzurri sono in corsa per il secondo trofeo stagionale e hanno la possibilità di conquistare una storica finale di Champions League. Ma quello a cui bisogna fare attenzione riguarda soprattutto il futuro: l’Inter ha attirato l’attenzione del Chelsea.

Il Chelsea prepara la super doppia offerta per due gioielli dell’Inter

I giocatori migliori della squadra milanese sono finiti nel mirino del potente club londinese, pronto a fare affari a Milano, puntanto sulle difficoltà economiche del club del presidente cinese Steve Zhang. Dall’Inghilterra si parla di un interesse sempre maggiore per il portiere André Onana.

Partito come riserva, si è preso il posto da titolare con un ottimo rendimento. E infatti i blues ci stanno pensando. Ma non finirebbe qui: perché, in particolare, negli interessi del club inglese ci sarebbe anche un’altra stella.

Si tratta del centrocampista Niccolò Barella, uno dei migliori giocatori di questa stagione. A quanto pare, al Chelsea il versatile centrocampista piace molto, tanto da portare il club del patron Bohely a un super investimento. I tabloid inglesi, infatti, parlano di una maxi offerta che riguardarebbe in contemporanea sia Onana che Barella, e che sarebbe di 110 milioni di euro. Se davvero fosse così di certo il presidente Zhang non resterebbe indifferente, anche perché le casse nerazzurre hanno sicuramente bisogno di nuovi introiti per mettere a posto i conti.