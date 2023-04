Cambia di nuovo la classifica: altra penalizzazione per un club italiano

Un nuovo scossone per il calcio italiano. In arrivo un’altra penalizzazione per un club nostrano, tanto da far cambiare di nuovo la classifica

L’ultimo periodo per il nostro calcio è diventato a dir poco caotico. Un problema riguardante le diverse categorie, a partire da quella principale alle altre professioniste e dilettantistiche. Come nel caso della Reggina in Serie B e la penalizzazione di 3 punti per dei mancati pagamenti da parte della società calabrese ai propri dipendenti.

Diversi i casi sanzionati per ognuna di loro, infatti i motivi per cui le squadre sono state penalizzate hanno avuto una causa diversa l’una dall’altra. Ma il rischio di vedere dilapidato quanto mostrato in campo è diventato un caso fin troppo frequente negli ultimi tempi, come nel recente caso arrivato in questi giorni.

Ad essere stata colpita è il Fanfulla, compagine lombarda di calcio, militante nel girone D di Serie D. Il motivo alla base di tale sanzione riguarderebbe un calciatore squalificato, ma nei prossimi giorni potrebbe il club subire una penalità ulteriore.

Un altro terremoto nel calcio italiano: penalizzata

La causa della penalizzazione di 4 punti è l’aver schierato nelle prime giornate l’attaccante Klajdi Kusha. Il giocatore albanese era squalificato nelle ultime giornate della stagione scorsa, quando la giovane punta militava nelle giovanili del Parma, squadra dalla quale è in prestito.

Tale ingenuità è costata a distanza di qualche mese la penalità al Fanfulla, anche se la decisione non è stata ancora resa ufficiale, motivo per il quale nel girone D i lodigiani rischierebbero di passare dai 46 ai 42 punti, avvicinandosi così in modo pericoloso alla zona playout.

Era il 12 marzo quando la squadra bianconera si era imposta per 3 a 0 sul campo del Salsomaggiore, portandosi nelle zone nobili della classifica. Da allora è arrivato un solo punto in cinque gare, a cui si sono aggiunte la penalizzazione ed una situazione societaria alquanto confusa.

Ad intervenire ci ha pensato lo stesso direttore sportivo, vale a dire Vito Cera, il quale ha spiegato come la società sia indietro nel pagamento dei rimborsi ai calciatori. In attesa della conferma dei 4 punti di penalizzazione, il Fanfulla rischia altre sanzioni. E, soprattutto, di compromettere una stagione sino a poco tempo fa positiva e tendente alla tranquillità, diventata per diversi motivi complicata da gestire in vista dell’imminente futuro, anche se le voci inerenti ad una nuova cordata per rilevare il club potrebbero portare respiro in tal senso.