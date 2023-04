Destinazione clamorosa per Paredes: fa tutto l’amico!

L’argentino non verrà riscattato dalla Juventus e tornerà al Paris Saint Germain, prima di essere eventualmente girato ad un’altra società: ecco lo scenario che si sta delineando

L’esperienza di Leandro Paredes alla Juventus non è stata fortunata. Arrivato la scorsa estate, poteva dare al centrocampo bianconero quella qualità tanto richiesta da Max Allegri, soprattutto in fase di regia. Un colpo ben accolto, visto che l’argentino conosceva già il calcio italiano dopo le esperienze all’Empoli e alla Roma.

Col suo arrivo in prestito dal Paris Saint Germain tutto l’ambiente juventino era convinto che il centrocampo fosse completo: la fisicità di Rabiot e di Pogba (allora non era infortunato) la doppia fase di Locatelli che aiuta in difesa e in attacco e poi il tassello finale con Paredes a dettare i tempi. Invece non è andata proprio così: il centrocampista si è visto poco o niente. Sicuramente hanno pesato i continui infortuni, che comunque non hanno impedito al sudamericano di volare in Qatar con la sua Argentina e vincere il Mondiale.

Un trionfo che di certo non ha aiutato il giocatore, forse appagato e distratto è sembrato in questo 2023 sempre più lontano dalle rotazioni, e ora praticamente fuori dai titolari. Anche a causa dell’infortunio di Pogba, Allegri ha inserito subito in squadra dei giovani, come Miretti o Soulé, integrati poi da Fagioli e altri che si vedono più sporadicamente.

Icardi “chiama” Paredes al Galatasaray

Una linea verde che ha definitivamente cambiato le gerarchie, visto che i soli due “senatori” intoccabili oggi sembrano essere solo Locatelli e Rabiot. Solo 19 presenze in campionato per un totale di appena 697 minuti giocati. Nessun gol e assist. Quattro partite in Champions League (con un assist), tre in Europa League e 1 in Coppa Italia. In campionato appena 6 le presenze da titolare, con tre partite saltate per infortunio, quattro in cui non è entrato e una saltata per squalifica dopo un rosso diretto. Insomma, un mezzo disastro per una stagione a dir poco deludente.

Ecco perché sembra scontato il ritorno al Psg, con la Juventus che non riscatterà il giocatore. E il club francese è già pronto a girare di nuovo Paredes in prestito: e qui c’è lo zampino di Mauro Icardi, che da ex compagno di squadra dell’Argentina farebbe da “sponsor” per un trasferimento al Galatasaray. Meta probabilmente gradita dal giocatore. In Turchia, nella squadra che si appresta a vincere il campionato, si sono accasati molti giocatori importanti provenienti dall’Europa, tra cui oltre a Icardi anche l’ex Napoli Mertens e l’ex Roma Zaniolo. Per Paredes potrebbe essere un comodo “rifiugio” in una realtà dove Icardi e altri si sono rigenerati.