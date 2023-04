Il Milan vende Tomori: ci sono le cifre

Tomori può salutare il Milan. Il centrale inglese dopo l’ottima stagione dell’anno scorso ha deluso le aspettative. Tanti i suoi errori, ma diversi club hanno messo gli occhi su di lui.

La stagione sta per concludersi e quella del Milan è stata un sali e scendi di emozioni. La squadra di Pioli non è riuscita a confermare il primo posto ottenuto la scorsa annata, infatti lo scudetto è stato vinto dal Napoli senza mai avere rivali. I rossoneri si sono consolati con la Champions League. A metà maggio ci sarà la semifinale contro i ‘cugini’ dell’Inter. Chi passa sfiderà a Istanbul una tra Real Madrid e Manchester City. In Serie A continua la lotta per i primi quattro posti.

Il Milan non può permettersi di mancare la qualificazione alla prossima Champions League. Sarà un mese turbolento per Pioli che ha ritrovato il vero Leao. L’asso portoghese dopo un periodo di appannamento post Mondiale è finalmente tornato ai suoi livelli. Ha guidato il Milan in Europa e si è preso la scena anche in campionato. Sua la doppietta decisiva contro il Lecce. I rossoneri rispetto alla passata stagione hanno pagato una scarsa solidità difensiva dovuta al calo di rendimento di Tomori. L’ex Chelsea ha avuto delle difficoltà inaspettate, ma molti club lo vogliono.

Tomori, può salutare il Milan: ecco chi lo vuole in Europa

Tomori è passato in un poco più di un anno da colonna portante del Milan a possibile partente. Il centrale dopo la delusione per il mancato Mondiale non è più tornato ai suoi livelli. Adesso Maldini si guarda intorno e può valutare le offerte. Il difensore è molto richiesto in Europa e in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League servirà una cessione importante.

La sua valutazione è molto alta e sfiora i 60 milioni di euro. Il giocatore piace soprattutto in Premier e lui potrebbe tornare nel suo paese per cercare di riconquistare anche la nazionale. Hanno messo gli occhi su di lui Newcastle, Tottenham e Manchester United. Tre club importanti del campionato inglese che non hanno problemi a presentare i soldi richiesti dal Milan. Lui gradirebbe le varie destinazioni e giocherebbe la Champions con Newcastle e Manchester.

Difficile col Tottenham che si è allontanato dalla zona calda dopo la sonora sconfitta per 6-1, proprio contro i bianconeri. Arrivano offerte anche dalla Francia. Ovviamente si parla del solito PSG pronto a fare follie anche nella prossima sessione di mercato per cercare finalmente di vincere la coppa dalle grandi orecchie. Il club francese dopo aver chiuso la trattativa con Skriniar (parametro zero) punta ad un altro centrale proveniente da Milano, ma in questo caso sponda rossonera.