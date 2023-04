Juve, arriva Mauro Icardi in soccorso: il retroscena fa sperare

La Juve ringrazia Mauro Icardi. Chissà che non sia proprio l’ex centravanti dell’Inter ad aiutare la società bianconera a risolvere una situazione sempre più insostenibile

Dall’inizio del 2023 la società Juventus ha subito già tanti di quelli scossoni che la metà, come si suol dire, bastavano. Dal caos plusvalenze, che sembra non avere né una data né una sentenza certa, fino ad arrivare poi al prossimo provvedimento che riguarderà il filone-stipendi. E poi chissà che non arrivi anche la sentenza-vendetta targata UEFA che potrebbe comportare l’automatica esclusione da tutte le competizioni europee.

In un tale contesto poter anche soltanto immaginare di pianificare la prossima campagna acquisti-cessioni diventa un esercizio quasi proibitivo. Massimiliano Allegri ha già annunciato, urbe et orbi, che sarà l’allenatore della Juventus anche nella prossima stagione.

Al di là di quelle che possono essere le reazioni di buona parte dei tifosi della Juventus, che non “gradiscono” particolarmente l’operato del tecnico livornese, questa notizia può essere però anche il punto di partenza per tentare di ipotizzare almeno una delle prossime mosse in sede di mercato della Juventus.

Il tecnico di Livorno ha, dalla sua, oltre ad un contratto che lo lega alla società bianconera per altri due anni, a 7 milioni di euro netti l’anno, il “pregio” di essere un tecnico aziendalista, dote quanto mai apprezzata dalla proprietà che, pertanto, seguirà alla lettera le direttive stringenti, e obbligatoriamente parsimoniose, della società Juventus.

La Juve ringrazia Icardi

In questo periodo iniziano già a circolare le prime voci riguardanti i prossimi movimenti di mercato che vedranno poi la luce, in minima parte, soltanto la prossima estate. Per quanto riguarda la Juventus, al momento le voci sembrano interessate soltanto alle probabili uscite. Questo qualora la società bianconera avesse, ulteriori, necessità di fare cassa dovuta, ad una, più o meno forzata, esclusione dalle competizioni europee.

E se vi è un nome che assai difficilmente rivedremo stampato sulle maglie bianconere la prossima stagione, è quello di Leandro Paredes. Il centrocampista non si è mai integrato nei meccanismi di Massimiliano Allegri. Il tecnico, in più di un’occasione, ha dato evidenti segnali di insofferenza nei confronti del centrocampista argentino di proprietà del Paris Saint Germain.

La società bianconera ha già deciso da tempo che non lo riscatterà e pertanto il giocatore ritornerà tornerà presto ad ammirare la Tour Eiffel, ma non per molto. Infatti il quasi ventinovenne centrocampista argentino è stato recentemente, ed insistentemente, cercato dal suo amico e compagno di nazionale, Mauro Icardi. L’ex centravanti dell’Inter lo vorrebbe al suo fianco al Galatasaray, in Turchia.

Tra penalizzazioni vecchie e nuove ed allarmanti voci di cessioni pesanti, vedi Vlahovic ma anche Chiesa, nell’immediato futuro della Juventus sembra che il colore nero stia diventando sempre più dominante sul bianco.