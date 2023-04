Lascia il Milan e resta in Serie A: cessione inevitabile

Nonostante le molte aspettative, la sua esperienza al Milan non è stata positiva: ecco perché nella prossima stagione è pronto il prestito

È arrivato al Milan nel 2021 e non si è mai fatto notare. Prestito dal Bordeaux per il centrocampista offensivo Yacine Adli, che il club rossonero ha comunque deciso di riscattare. Le aspettative erano diverse, anche se il francese è considerato ancora un talento.

La sua giovane età, 22 anni, non gli ha fatto mettere pressioni. Pioli lo ha gestito con calma, ma la realtà è che Adli praticamente non si è visto. Niente Champions League e appena cinque presenze in campionato. Poi una sfilza di panchine. Fuori dalle rotazioni di Pioli e pure dalla sua considerazione. Quello che preoccupa è che il giocatore è sempre stato a disposizione. Nessun problema fisico, con le due presenze l’ormai lontano scorso agosto furono un’illusione: giocò titolare contro il Bologna (vittoria per 2-0) e subentrò nella gara seguente contro il Sassuolo, giocando per 17 minuti. Una partita che finì 0-0.

Poi apena otto minuti giocatori col Napoli a settembre e l’ultima presenza da titolare lo scorso ottobre nella gara vinta contro il Verona. Adli giocò solo un’ora prima di essere sostituito. Poi arrivò il periodo difficile dei rossoneri e il francese è letteralmente scomparso. Pioli lo ha tenuto in panchina addirittura fino allo scorso 4 marzo, nella sconfitta contro la Fiorentina. Appena 7 minuti per il trequartista. E’ stata l’ultima sua apparizione, visto che fino ad oggi è rimasto in panchina.

Adli saluta il Milan: resta in Serie A

Un bottino a dir poco misero, per non dire nullo. Ovvio che Adli non può rimanere: per questo si sta lavorando alla sua cessione la prossima estate. Per il francese c’è l’ipotesi di una conferma in Serie A. A Salerno c’è Paulo Sousa che lo ha allenato al Bordeaux, proprio prima del passaggio del giocatore ai rossoneri. Il tecnico della Salernitana lo conosce bene, e avrebbe piacere a lavorare di nuovo con lui. Ecco perché è proprio la squadra granata la miglior candidata a prendere Adli con la formula del prestito.

Tra l’altro Sousa gradirebbe un giocatore con queste caratteristiche, e lo stesso allenatore granata viaggia verso la conferma anche per la prossima stagione. Il Milan ha necessità di far giocare il ragazzo, soprattutto perché ha puntato su di lui nonostante Pioli non sia riuscito a inserirlo. E chiaramente il trequartista paga – in generale – il mercato sbagliato del club rossonero. L’allenatore, infatti, ha dovuto trovare un equilibrio lavorando senza i nuovi acquisti, che tranne parzialmente Thiaw, non sono stati inclusi né nella formazione titolare e nemmeno nelle rotazioni principali.