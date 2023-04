Lascia subito la Juve: Allegri lo ha bocciato

Ennesima prova incolore per uno dei calciatori con più talento ed esperienza nella rosa di Allegri, con il tecnico toscano stufo da tempo.

Prestazione minuscola a San Siro per la squadra di Massimiliano Allegri che esce sconfitta contro l’Inter nella semifinale di ritorno per 1-0. Quarta sconfitta nelle ultime quattro partite per la Juventus e solo un gol segnato, quello di Adrien Rabiot contro la Lazio.

Tra tutti spicca l’ennesima prestazione al di sotto dei suoi standard di Leandro Paredes fortemente voluto da Massimiliano Allegri ad inizio stagione e che al termine di questa non verrà riscattato dal PSG per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Calciomercato Juve, deciso il futuro di Paredes

Diversi i commenti dei tifosi della Juventus che non hanno apprezzato l’ingresso mollo e senza cattiveria dell’argentino così come di tutta la squadra nell’arco dei 90 minuti di San Siro. “Sono più mobile io sul divano di Paredes in campo”, ha scritto un tifoso su Twitter.

Era nell’aria da diverso tempo, poi quanto accaduto a Pasquetta agli inizi di Aprile ha certificato il futuro del centrocampista argentino. Futuro ormai segnato per Leandro Paredes alla Juventus: difficilmente la Vecchia Signora riscatterà il centrocampista argentino dal Paris Saint-Germain. L’ex Roma si è sfogato contro l’allenatore della Juventus per le tante panchine di questa stagione. Toni accesi tra i due, poco dopo l’allenamento che ha preceduto la tradizionale grigliata alla Continassa. Così come accaduto nell’Argentina ai Mondiali con Mac Allister ed Enzo Fernandez che lo hanno scavalcato nelle gerarchie, anche nella Juventus è accaduto questo con Fagioli, Miretti e Barrenechea preferiti spesso allo stesso Paredes.

Il ritorno di Leandro Paredes in Italia non è stato proficuo, con il rapporto tra il centrocampista e la Juve che non mai è decollato. I bianconeri avevano la possibilità di esercitare il diritto di riscatto dal PSG ma così non sarà con le intenzioni dei bianconeri che sono chiare. L’avventura di Leandro Paredes alla Juventus terminerà a fine della stagione e, di conseguenza, durante il calciomercato estivo dovrà trovarsi una nuova collocazione visto che il ritorno a Parigi sarà solo di passaggio.

28 presenze stagionali con la Juventus, 3 ammonizioni e un’espulsione contro l’Inter: è questo il bottino del classe ’94 di San Justo, nella speranza che il club bianconero possa arrivare in fondo all’Europa League e conquistare un posto per la prossima edizione della Champions League.