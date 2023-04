Maignan tiene in ansia i tifosi del Milan: preoccupazione rossonera

Il Milan inizia a muoversi sul prossimo calciomercato estivo, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. A tenere in ansia il popolo rossonero è il futuro di Mike Maignan.

I rossoneri, dopo il passaggio in semifinale di Champions League, si preparano ad affrontare il campionato che li vede al quarto posto in classifica.

La dirigenza, invece, sta lavorando sul calciomercato estivo, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. Uno dei casi più spinosi riguarda Rafael Leao, che vedrà scadere il proprio contratto nel giugno 2024. I contatti per il rinnovo del gioiello portoghese sono in corso, ma, ad oggi, non ci sono novità in merito al prolungamento.

Qualora non si arrivasse ad un accordo, la società può pensare di cederlo per non perderlo a parametro zero come accaduto con Kessie e Donnarumma. Oltre al talento portoghese, però, un altro calciatore che può lasciare i rossoneri è Mike Maignan, finito nel mirino dei più grandi club europei. Due big, infatti, sembrano intenzionate a fare sul serio.

Mike Maignan, due big ci provano

Come detto, oltre alla delicata situazione che riguarda Rafael Leao, il Milan sarà chiamato a resistere alle offerte che si apprestano ad arrivare per Mike Maignan.

Il portiere classe 1995, grazie alle ottime prestazioni svolte in Italia e in Europa, si è dimostrato essere uno dei migliori portieri in Europa. Queste ottime annate vissute in maglia rossonera non sono passate inosservate, visto che due top club sono pronti a fare sul serio. Stiamo parlando di Chelsea e Bayern Monaco, che hanno intenzione di rivoluzionare la rosa. I tedeschi, vista anche l’età che avanza di Manuel Neuer, stanno pensando al portiere rossonero per aprire un nuovo ciclo. Il Chelsea, invece, dopo il mercato faraonico condotto in inverno, non pare intenzionato a fermarsi, tanto che sta pensando presentare una proposta importante per convincere il Milan a cedere il proprio numero 16.

Si tratterebbe di una perdita importante per i rossoneri, con il tecnico Stefano Pioli che può veder partire uno dei migliori artefici delle ultime annate del club. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con Mike Maignan che può lasciare il Milan dopo due anni dal suo arrivo. Chelsea e Bayern sono pronte a farsi avanti, con il popolo rossonero che ora inizia a tremare davvero.