Napoli, festa Scudetto e rivelazione a sorpresa: tifosi in delirio

Il Napoli si prepara alla grande festa per la vittoria dello scudetto e uno dei protagonisti offre uno scenario interno su quanto sta accadendo in città.

A pochi giorni da Napoli-Salernitana, match chiave per avvicinarsi alla matematica vittoria dello scudetto da parte degli azzurri, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, Eljif Elmas, centrocampista della squadra di Luciano Spalletti, il cui assist è stato decisivo per il centro di Giacomo Raspadori contro la Juventus: “Siamo entrati in campo al momento giusto. È stato bello festeggiare, sappiamo quant’è difficile vincere a Torino contro la Juventus”.

Ad accogliere la squadra di ritorno dall’Allianz Stadium all’aeroporto di Capodichino c’erano circa 10mila persone la scorsa domenica notte ed Elmas descrive così l’emozione: “Non me lo aspettavo, incredibile. Siamo molto contenti e non oso immaginare quando vincere lo scudetto, al netto della scaramanzia. Mi fa piacere che la città si sia colorata così tanto”.

I colori aumenteranno sicuramente a dismisura quando ci saranno i punti necessari per considerare il campionato vinto e la squadra già fantastica su cosa accadrà, come conferma il macedone: “Parliamo della festa, tutti l’aspettiamo. Sappiamo cosa fare, anche noi a volte non riusciamo a credere a ciò che stiamo facendo. Veniamo da paesi come Kosovo, Macedonia, Slovacchia, Nigeria e Camerun. Io da piccolo non ho mai pensato che avrei vinto uno scudetto, quindi per noi è un’emozione che resterà per sempre. Non si sa mai quando potremo vincerne un altro, quindi dovremo goderci al massimo questo. Io festeggerò dando sicuramente darò 2-3 schiaffi a Chucky Lozano e Mathias Olivera (ride, ndr). Loro sono molto simpatici”.

Napoli, Elmas: “Impossibile sbagliare contro la Salernitana”

Rispetto al dialogo con Spalletti e alla sua stagione, Eljif Elmas racconta in diretta radiofonica: “Per me sto disputando una stagione normale. Spalletti ci dice che con questo gioco terremo il +20 in classifica, dobbiamo giocare così fino alla fine. Cos sarà anche la possibilità per chi gioca di meno di dimostrare di essere all’altezza di essere qui. In allenamento vediamo che sono forti. Il mio assist a Raspadori? Lo dico sempre a Jack prima delle partite: stasera ti faccio un assist, così poi mi dai anche 500 euro. Con la Juve gliel’ho fatto ma ancora non me li ha dati (ride, ndr)”.

La gara della gioia infinita potrà già essere quella contro la Salernitana ed Elmas conclude così la sua intervista: “Loro sicuramente non vorranno farci festeggiare lo scudetto. Salerno è a mezz’ora da Napoli, ma dobbiamo fare la nostra parte e pensare che se vinciamo, saremo i campioni d’Italia. In qualsiasi modo dobbiamo vincere questa partita, che sia col bel gioco o senza il bel gioco, l’importante è che si vinca. Se l’Inter vince e noi giochiamo domenica sono sicuro che vinceremo questa partita, è impossibile che la sbagliamo”.