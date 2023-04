Serie A, cambia di nuovo il calendario: slitta la sfida di una Big

Il finale di stagione in Serie A, tra i vari impegni, si fa particolarmente convulso: cambiamenti importanti in vista nel calendario

Manca poco ormai al termine della stagione calcistica, si entra nella fase più calda e decisiva. Sette giornate di campionato alla conclusione in Serie A, calendario fittissimo di impegni con il rush finale anche in Coppa Itaila e nelle coppe europee, con tante squadre nostrane ancora in lizza. Si giocherà quasi tutti i giorni da qui ai primi di giugno, i verdetti da assegnare regaleranno emozioni fortissime.

Grande attenzione da parte di tutti per gli impegni delle rispettive squadre, per capire come non perdersi assolutamente nessun appuntamento. Ma il calendario può essere soggetto a modifiche continue, come stiamo vedendo.

Serie A, gli occhi di tutti sulla festa scudetto del Napoli: ormai ci siamo

Molto importante per esempio capire quando giocherà il Napoli. La squadra di Spalletti è ormai a un passo dal traguardo ambitissimo dello scudetto, inseguito da tempo immemore. E nell’ambiente c’è fortissima voglia di festeggiare.

Dopo la vittoria in casa della Juventus non ci sono più dubbi: il traguardo non può più sfuggire. E potrebbe essere celebrato già nel corso di questo fine settimana, in caso di una vittoria contro la Salernitana al ‘Maradona’ e nel caso in cui la Lazio non riuscisse a vincere a Milano contro l’Inter. Originariamente, il derby campano era stato fissato per sabato 29 aprile alle 15, con Inter-Lazio di domenica alle 12.30. Ma le istituzioni sono al lavoro per delle modifiche sostanziali.

Napoli-Salernitana, le ultime sullo spostamento della partita: le decisioni in merito

Per la tutela dell’ordine pubblico, per concentrare i festeggiamenti in una sola giornata, il Comune di Napoli, le forze dell’ordine e la Prefettura hanno chiesto di spostare Napoli-Salernitana alla domenica, in contemporanea ad Inter-Lazio oppure alle ore 15. Ma una decisione definitiva non è ancora arrivata.

La riunione all’Osservatorio per le manifestazioni sportive del Viminale si è risolta per ora in un nulla di fatto. La successiva riunione al Casms, l’organo operativo in merito, definirà il tutto. Nel frattempo, le autorità cittadine stanno predisponendo un maxi piano per la sicurezza per evitare disordini e fare in modo che il tutto si svolga nel miglior modo possibile, affinché la gioia dei tifosi possa liberarsi senza danni per la collettività.