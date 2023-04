Napoli-Salernitana, l’annuncio di De Laurentiis: tifosi spiazzati

Arriva l’annuncio di Aurelio De Laurentiis in vista del match tra Napoli e Salernitana, che probabilmente si giocherà alle 15:00 di domenica

La partita tra Napoli e Salernitana, inizialmente, era in programma sabato alle 15:00. Tuttavia, per motivi di ordine pubblico sarà molto probabilmente spostata di un giorno, a domenica alle 15:00. Non è ancora ufficiale il cambio, anche perché manca il comunicato ufficiale della Lega Serie A. I partenopei festeggerebbero lo scudetto se battessero la Salernitana dopo l’eventuale mancata vittoria della Lazio contro l’Inter. Uno scenario che le istituzioni a Napoli vogliono curare al meglio con un piano di ordine preventivo.

A parlare della festa scudetto è stato Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in conferenza stampa: “Bisogna festeggiare in totale sicurezza. Ricordo che questo tipo di riunioni non sono mai state fatte, né per le coppe vinte in passato, né per il ritorno in Serie A. Ma la città è diventata matura, è vista in ogni parte del mondo non solo per il calcio”. Il presidente del club partenopeo ha parlato anche degli eventuali festeggiamenti della squadra se domenica diventasse campione d’Italia.

Napoli-Salernitana, parla De Laurentiis

Prosegue Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa, parlando di un possibile bus scoperto: “L’orario è di competenza della Lega Serie A, aspettiamo la loro decisione. Non sappiamo ancora quel che si potrà fare, ma il sindaco mi ha spiegato che domenica e lunedì saranno due giornate molto particolari e c’è la possibilità di tanti ingorghi. Vogliamo evitare che la SSC Napoli aggiunga caos ad altro caos, quindi penso che i festeggiamenti inizieranno e finiranno al Maradona”. Una rivelazione che spiazza un po’ i tifosi, consapevoli però del fatto che è in corso l’organizzazione della festa del 4 giugno, quando finirà il campionato.

Il Prefetto di Napoli Palomba ha poi specificato che: “Non sappiamo ancora quante persone sono previste, ma ce ne aspettiamo centinaia di migliaia. Noi non abbiamo espresso un orario specifico, ma dalle indicazioni che ci arrivano, inizierà alle 15:00 di domenica”. Insomma, i tifosi del Napoli dovranno indubbiamente anticipare il proprio arrivo allo stadio Maradona.