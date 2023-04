Napoli-Salernitana, Maradona da brividi: l’annuncio degli ultras

Napoli, tutto pronto per la storica gara di Serie A contro la Salernitana: occhio all’annuncio a sorpresa che fa sognare i tifosi

Ancora qualche giorno, poi il Napoli potrà finalmente scoppiare di gioia. Almeno è questa la speranza del tifo partenopeo, che incrocia le dita per godersi lo Scudetto già nel prossimo weekend. Per raggiungere la matematica certezza della vittoria, alla formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti servirà ancora qualche incastro. Quale? Una vittoria contro la Salernitana e una non-vittoria della Lazio a Milano contro l’Inter.

Sono queste le due condizioni imprescindibili per far accadere lo Scudetto già in questo weekend del 30 aprile. Un giorno dove Napoli si prepara a festeggiare, d’accordo anche con le amministrazioni che hanno chiesto e poi ottenuto il rinvio a domenica della gara contro la Salernitana. Insomma, i preparativi sono belli che organizzati, con la città addobbata a festa già da qualche mese. Adesso si attende soltanto la ciliegina sulla torta, soprattutto ora che si respira un clima di pace e serenità tra il club di Aurelio De Laurentiis e gran parte del tifo organizzato.

Gli ultras preparano la festa: Napoli-Salernitana, annuncio da brividi

Tifo organizzato che lancia l’appello da brividi, in vista della possibile festa al Maradona. In un volantino fatto girare ad hoc dalla Curva A, si legge: “Prepariamoci alla festa con mentalità! Ci siamo! Dopo aver atteso due giorni di pazzia relativa ad eventuali spostamenti di date e orari delle partite, oggi abbiamo l’ufficialità e vogliamo fare due appelli alla nostra gente”.

Di qui, i due punti fondamentali enunciati dal tifo organizzato: “Per Napoli-Salernitana invitiamo tutti i tifosi a portare una bandiera in Curva. Ogni napoletano dovrà avere la sua bandiera per una sventolata storica”.

E ancora: “Sappiamo che ci seguono in molti, ci guardano e ci invidiano da tutt’Italia perché sanno quanto amore doniamo alla nostra città: per questo invitiamo tutti a festeggiare, a divertirsi e a passare una giornata memorabile insieme nel rispetto della città più bella del mondo: non imbrattate e non danneggiate muri, piazze, strade e monumenti. Noi ultras la difendiamo, tu rispettala!”.